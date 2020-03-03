2020 emekli promosyonu ne zaman ödenecek? Emekli promosyon ücreti ne kadar?

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Mart ayı ilerlerken gözler 13 milyon emekliyi ilgilendiren SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında görüşmelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2020 Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman verilecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 tarihi itibariyle başladı. Promosyon ödemeleri emekli maaşların yatmasının ardından yapılacak.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

3 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte emekliler bankalardan yeniden promosyon almaya hak kazandı. Bu kapsamda da bankalar emekliler için farklı fırsatlar sunuyor. Taahhüdü dolan emekli ise istediği bankayla anlaşabilecek.

BİR ÖNCEKİ ÖDEMELER NE KADARDI?

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.