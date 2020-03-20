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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

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2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu
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TÜİK, 2019 yılına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. 2019'da işsizlik 932 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %16,0 oldu.

İSTİHDAM ORANI %45,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %45,7 oldu.

2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.
2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %14,0, İSTİHDAM ORANI %50,3 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla %14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla %16,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla %50,3, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %58,5 oldu.
2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %25,4, İSTİHDAM ORANI %33,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak %25,4, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak %33,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %44,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla %26,0 seviyesinde gerçekleşti.
2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

İSTİHDAM EDİLENLERİN %56,5'İ İSE HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

2019 yılında, istihdam edilenlerin %18,2'si tarım, %19,8'i sanayi, %5,5'i inşaat, %56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,2 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.
2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 561 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 550 bin kişi inşaat sektöründe,15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 200 bin, sanayi sektöründe 113 bin, inşaat sektöründe 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 98 bin kişi arttı.

2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu


İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRC3 (MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, SİİRT) OLDU

İşsizlik oranı en yüksek bölge %30,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %7,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.
2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) BÖLGESİ'NE AİT OLDU

En yüksek istihdam oranı %53,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %30,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.
2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) OLDU

En yüksek işgücüne katılma oranı %59,6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %43,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.
2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu

2019 yılında işsizlik yüzde 13.7 oldu






 

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