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Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

2015'te yasaklamışlardı... Uygulama 2022'de yürürlüğe girecek

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2015'te yasaklamışlardı... Uygulama 2022'de yürürlüğe girecek
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İsviçre'de şirketlerin bireylere ödedikleri rüşvetler ve suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi için yaptıkları ödemeler vergiden düşürülemeyecek.

Şirketler bu harcamaları gider olarak gösterip ödedikleri gelir vergisini azaltabiliyordu. Vergi cenneti namından kurtulmak isteyen İsviçre'de yeni uygulama 2022'de yürürlüğe girecek.

Ülkede kamu görevlilerine ödenen rüşvetler halihazırda vergiden düşülemiyordu. İsviçre'de rüşvet 2015 yılında yasaklanmıştı. Hükümet vergi yasasını ceza yasasıyla uyumlu hale getirdiklerini söyledi.

Bu uygulamanın sonlanması için yıllardır çağrılar yapılıyordu. 1996'da OECD ülkelerinin yarısı, diğer ülkelerde kamu görevlilerine verilen rüşvetlerin vergiden düşürülmesine izin veriyordu.

2015te yasaklamışlardı... Uygulama 2022de yürürlüğe girecek

Bunlar arasında Almanya, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre de vardı. Bu ülkelerdeki şirketler, bazı ülkelerde iş yapabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını söylüyordu.

Yıllar içinde ülkelerin rüşvet pratikleri değiştikçe OECD rüşvetçilik ve kara para aklama konusunda daha sıkı kurallar için baskı yaptı. İsviçre 2001 yılında kamu çalışanlarına yönelik rüşvetin vergiden düşülmesini engelledi.

Şirketlerin bireylere rüşvet vermesi de 2015'te suç ilan edildi. Avrupa Birliği İsviçre'yi geçen yıla kadar vergi cenneti ülkeler listesinde tutuyordu.

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