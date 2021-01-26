1930'lardan beri en şiddetlisi

Pandemi krizi, çalışma saatlerinde yüzde 8,8'lik bir düşüşe neden oldu. Bu da dünyadaki 2008 mali krizinden dört kat daha fazla anlamına geliyor. BM, işten çıkarmalara tek başına bakmanın hasarı "büyük ölçüde" hafife aldığını söyledi.

BBC'nin haberine göre ayrıca, aşıların ekonomik toparlanmaya neden olacağı ümidine rağmen toparlanmanın belirsiz kaldığı uyarısında da bulundu. BM Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre, 2021'deki çalışma saatlerinin 2019'dakinden yüzde 3'ten daha düşük kalması muhtemel görünüyor.

Ancak BM aşı dağıtımı yavaşsa ve küresel hükümetler beklenen ekonomik canlanmayı sağlamazsa, gerilemenin daha kötü olabileceği konusunda uyardı.

ILO'nun genel direktörü Guy Ryder, "Gördüğümüz iyileşme belirtileri cesaret verici, ancak kırılgan ve son derece belirsiz ve hiçbir ülkenin veya grubun tek başına iyileşemeyeceğini unutmamalıyız" dedi.

'1930'LARDAN BERİ EN ŞİDDETLİ KRİZ'

ILO, geçen Nisan ayında yüzde 40'ın üzerinde bir zirveye kıyasla, dünyadaki işçilerin yüzde 3'ünden daha azının, ekonomi çapında kesintilerin olduğu yerlerde yaşadığını söyledi.

Yine de 2020 yılındaki hasar, ILO'nun geçen baharda tahmin ettiğinden daha da kötüydü. Ryder sanal bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, 1930'ların Büyük Buhranından bu yana iş dünyası için en şiddetli krizdi" dedi. İstihdam da 2019'a kıyasla 114 milyon azaldı, yaklaşık 33 milyon insan işini kaybetti, geri kalanı ise ya işten vazgeçti ya da iş arıyor.

Latin Amerika, Karayipler, Güney Avrupa ve Güney Asya gibi bölgeler özellikle etkilendi.