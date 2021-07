1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının, ana halatlara montaj işlemine başlandı.



Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.



Proje kapsamında her iki yakadaki kuleler arasına yerleştirilecek mega blokun montajı için hazırlık yapan ekipler, blokların bağlanacağı askı halatlarını, ana halatlara monte ediyor.



Köprünün ana halatlarının tam ortasında kalacak blok, gemiyle buraya getirilip vinç ile yukarı kaldırılarak monte edilecek.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 153 bloktan oluşan tabliyeler Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerlerine yerleştirilecek. Bu sayede köprünün diğer blokları için ilk bağlantı da sağlanmış olacak.

Çalışmalar süresince Çanakkale Boğazı bazı günlerde transit gemi geçişlerine kapalı tutulacak. Diğer günlerde ise belirlenen bölgelerde tek yönlü trafik işleyecek.



AÇILIŞ 18 MART 2022'DE



Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.



Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.



İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.



"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.



Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın