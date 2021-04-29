18 günde ödenecek araç ve yolcu garantisi 1 milyar TL’yi buluyor

CHP’li Akın’ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu rapora göre, otoyollar ve köprülerin boş kalacağı kapanma döneminde şirketlere gelir garantisi olarak ortalama 719 milyon 457 bin 534 lira ödeme yapılacak. Akın’ın raporunda şu tespitler dikkat çekti: “2021 Merkezi Bütçesine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın garanti ödemeleri için ayırdığı tutar 540 milyon TL; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün garanti ödemeleri için ayırdığı tutar ise 14 milyar 49 milyon TL oldu.

Buna göre yalnızca otoyollar ve köprüler için 2021 yılında ayrılan gelir garanti ödemesi tutarının toplamı 14 milyar 589 milyon TL olarak hesaplanıyor. 18 gün sürecek ve otoyollar ve köprülerin boş kalacağı kapanma döneminde şirketlere gelir garantisi olarak ortalama 719 milyon 457 bin 534 lira ödeme yapılacak. Söz konusu tutar; 2021 yılı içindeki döviz kurundaki artıştan bağımsız olarak belirlendiği için yıl içindeki yaşanacak döviz kurundaki artış da eklenecek. 2021 yılındaki döviz artışı bugünkü kura hesaplandığında söz konusu tutarın 820 milyon liraya çıkacağı tahmin ediliyor. Böylece 18 gün sürecek tam kapanma döneminde otoyol, köprü ve İstanbul Havalimanı için ödenecek araç ve yolcu gelir garantisinin toplamının tutarı ise en az 1 milyar lirayı bulacak.”

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