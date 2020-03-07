'1700 kadın çalışana sahibiz'

Kadın çalışan sayısını sürekli artıran Onur Marketler’de Şubat 2020 itibariyle çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan şirket yöneticisi Cemal Özen, şirket olarak kadın çalışanlar için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi. İş hayatında kadınların daha fazla yer almasının ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığının bilincinde olduklarını ifade eden Özen, bu yüzden her geçen yıl kadın çalışan sayısını arttırdıklarına dikkat çekti. Hayatın her alanına değer katan kadınlara destek olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Özen, kadınlara tam zamanlı çalışma imkanları sunduklarını ayrıca, ev hanımı ve öğrenci kızların sosyal yaşamlarına uygun kendi müsait saatlerinde mağazalarında part-time çalışabildiklerini söyledi.



Özen "Şubat ayı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız 1.700’ü geçmiş durumda. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza dün olduğu gibi yarın da pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz. Kadın çalışanlarımıza Onur Ailesi’ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.