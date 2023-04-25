170 proje tamamlandı, 314 proje daha geliyor

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi’ projesinde gelinen son aşama detaylarıyla açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan projede toplam 484 millet bahçesi yer alacak. 2018’den bu yana Türkiye’de 170 millet bahçesi tamamlanırken, 314’ünde çalışmalar devam ediyor.

AKSARAY

PROJENİN DETAYLARI

Yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı şu şekilde:

- 121 millet bahçesinin açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 49 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20 milyon 484 bin 882 metrekarelik alanda yer alıyor.

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- Yapım aşamasındaki 155 millet bahçesi, 28 milyon 584 bin 536 metrekare yeşil alandan oluşuyor.

ÇORUM

- İhale aşamasındaki 8 millet bahçesi 3 milyon 397 bin 890 metrekarelik yeşil alana denk geliyor.

- Projelendirme aşamasındaki 75 millet bahçesinde ise 14 milyon 853 bin 838 metrekarelik yeşil alan yer alacak.

- Yer seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5 milyon 983 bin 730 metrekarelik yeşil alan kazandıracak.

SİLİVRİ

Yapılan açıklamalara göre Bakanlık, 2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 81 milyon metrekare, 2028 yılında ise 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştıracak. 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefinde şuan itibarıyla 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana gelindi. Böylece hedefin yüzde 91’ine ulaşıldığı belirtildi.

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İlk millet bahçeleri olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane Millet Bahçeleri’nin açılışı Kasım 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katılımıyla yapılmıştı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PARKI AÇILIYOR

DÜNYA’da beşinci, Türkiye’de en büyük şehir parkı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk etap için geri sayım başladı. 29 Nisan’da açılması planlanan park için bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi: “Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak. Güney-kuzey istikametinde 2.5 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.” Bakan Kurum, 2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şu anda altyapı imalatlarında yaklaşık yüzde 95, yollarda yüzde 90 tamamlanma seviyesine gelindiğini kaydetti.

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ATATÜRK HAVALİMANI

İSTANBUL’UN PROJELERİ

İSTANBUL’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yeni projeler hayata geçiyor.13 millet bahçesi tamamlanırken, 26 millet bahçesinde çalışmalar sürüyor. İstanbul’un yeşil projeleri şöyle:

- YAPIMI DEVAM EDENLER: İstanbul’da 34 bin 643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290 bin 616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158 bin 839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, 67 bin 100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11 bin 900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi’nin yapım aşaması devam ediyor.

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Bunlarla beraber 39 bin 870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215 bin 178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173 bin 252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi, 275 bin metrekarelik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37 bin 381 Silivri Millet Bahçesi, 75 bin 660 metrekarelik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi’nin de yapımı tamamlanınca bölge halkına nefes aldıracak. 644 bin 888 metrekarelik Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi, 299 bin 333 metrekarelik İstanbul Beykoz Millet Bahçesi, 28 bin 200 metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, 60 bin 522 metrekarelik Kâğıthane Millet Bahçesi, 62 bin 230 metrekarelik Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, 162 bin 43 metrekarelik Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, 154 bin 563 metrekarelik Alibeyköy Millet Bahçesi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’yle birlikte 20 millet bahçesi yapım aşamasında. 5 millet bahçesi için de projelendirme çalışmaları sürüyor.

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PENDİK

- TAMAMLANANLAR: İstanbul’da 59 bin 719 metrekare alana sahip İstanbul Bakırköy Baruthane Millet Bahçesi, 182 bin 556 metrekarelik Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, 142 bin metrekare alana sahip Hoşdere Millet Bahçesi, 223 bin 600 metrekarelik Çırpıcı Millet Bahçesi, 280 bin metrekare alana sahip Başakşehir Millet Bahçesi’nin yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca, 40 bin 910 metrekare alana sahip Ayazma Millet Bahçesi, 98 bin 467 metrekare alana sahip Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, 48 bin 676 metrekarelik Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, 240 bin 310 metrekare alana sahip Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, 339 bin metrekarelik Kayaşehir 1.Etap Millet Bahçesi’nde de vatandaşlar dinlenme imkânı buluyor.

285 bin metrekare alana sahip Pendik millet bahçesi, 330 bin metrekarelik Ümraniye Hekimbaşı Millet Bahçesi, 55.176 metrekare alana sahip Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi’nin yapımı da tamamlandı.

ZEYTİNBURNU