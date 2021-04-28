17 gün kapalı kalacaklar, bakkallar gibi çalışmayı talep ediyorlar... Tekel bayileri muafiyet istiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayarak 17 Mayıs sabah saat 05.00’e kadar tam kapanmaya gidiyor. Tam kapanma döneminde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ila 17.00 saatleri arasında açık olacak, tekel bayileri kapalı olacak. Tekel bayisi olarak ruhsatlandırılan yerlerin kapalı olması nedeniyle haksız rekabet oluşmaması için başta zincir marketler olmak üzere hiç bir yerde kapanma döneminde alkol satışı yapılamayacak.

‘MARKET GİBİ OLURUZ’

Ancak alınan bu karar Tekel bayileri tarafından üzüntüyle karşılandı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında da kapalı kaldıklarını ifade eden İstanbul Tekel-Gazete Bayileri ve Kurukahveciler Esnaf Odası Başkanı Ferihan Karasu, 17 gün sürecek tam kapanma döneminde açık olmak için muafiyet beklediklerini söyledi. Kuruyemişçilerin ve bakkalların açık olduğu günlerde Tekellerin kapalı olmasının vicdanları rahatsız ettiğini belirten Karasu, “Olaya sadece alkol üzerinden bakmamak gerekiyor. Tekellerin ruhsatında alkol satabilir izni bulunuyor. Ancak kapanma günlerinde tekellere de alkol satışı yapmak yasak denir. Nasıl alkol satan marketlerde kapalı kalınan günlerde alkol satışı yapılmıyorsa, tekeller de aynı şekilde çalışabilir” dedi.

GAZETE DE VAR SU DA

Tekel ruhsatı olup da alkol satmayan çok bayi olduğuna dikkat çeken Karasu, “Birçok tekel bulundukları bölgede bakkal görevi görüyor. Şehirlerin birçok bölgesinde faaliyet gösteren tekel bayileri bulundukları mahallerde bakkal gibi satış yapıyor. İnsanlar gazetelerini alıyor. Su ve ekmeğini tekel bayisinden alabiliyor. Tekeller, yoğurt, süt gibi ana gıda maddelerinin de satışını yapıyor. Bu açıdan düşünüldüğünde bayilerin bulundukları bölgelere göre düşünüldüğünde sadece alkol sattıkları düşünülmemeli. Bu zamana kadar kuruyemişçilerin ve bakkaların açık olduğu göz önüne alınırsa haksız rekabet ortamı da oluşuyor. Devletin aldığı kapanma kararını saygı duyuyor ve destekliyoruz. Ancak kapanma döneminde tekel esnafı olarak işlerimize devam etmek istiyoruz. Üç hafta daha kapalı kalırsak dayanmamız çok zor olur” ifadelerini kullandı.

AĞBABA’DAN ALKOL YASAĞI TEPKİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tam kapanma döneminde uygulanacak yasaklarla ilgili açıklama yaptı. Salgın tedbirleri kapsamında belirlenen kapanma takvimi içinde alkol satışı yasağı uygulanacağı iddiaları olduğunu belirten Ağbaba, “Bu yasaklar pandemiyle mücadeleden ziyade bir toplum mühendisliği yapıldığını göstermektedir. Bu iddialar doğruysa bir an önce vazgeçilmesini, yanlışsa da İçişleri Bakanlığı tarafından bir an önce açıklama yapılıp konunun netleşmesini istiyoruz” dedi.

DAHA ÖNCE DE YASAKLANMIŞTI

Daha önce de hafta sonu uygulanan kısıtlama döneminde, alkol satış yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili olarak hafta sonu marketlerdeki alkol satışının haksız rekabet doğurduğunu, tekel bayilerinin haklarını korumaya çalıştıklarını belirterek, “Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Bilimsel bakışla da uyumlu kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok” demişti. 17 gün alkol satış yasağı, sosyal medya da eleştiri konusu oldu.

ALKOL KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR

Ankara Barosu Başkanı Erginç Sağkan tam kapatma sürecinde uygulanacağı açıklanan alkol satış yasağına ilişkin olarak şunları söyledi: “Tam kapatma kararıyla, bu süreçte alkol satışının yasaklanmasının, içinde bulunduğumuz salgın dönemi ile bir ilişkisi bulunmadığı gibi, bu kararın genel sağlığın korunmasına katkısı da belirtilmemiştir. Alkol tüketen insanların, Covid-19’a daha fazla yakalandığına ilişkin genel kabul görmüş bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Yani maske zorunluluğu gibi bulaşıcı hastalığı engelleyici ya da takmamak gibi salgını yaygınlaştırabileceği şekilde, hastalıkla bir bağı bulunmamaktadır. Sosyalleşmeyi teşvik etmesi de mümkün değildir. Zira, zaten tam kapanma söz konusudur. Bu yasağın ölçülü ve amaca uygun bir yasak olmaması nedeniyle anayasa açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Mağdurlar Anayasa aykırı bir temel hak ve özgürlüğün kısıtlanması söz konusu. Bu kısıtlamaya karşı yasal yollara başvurularak, gerekli yürütmenin durdurulması kararı verilmesi suretiyle bu idari işlemin iptali istenilir.“

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Genelgede ‘alkol satışı yasak’ diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs’a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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