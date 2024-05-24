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1600 anne-bebeğin hayatına dokundu

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#Yataş Bedding#El Bebek Gül Bebek Derneği#Uyum Odası
1600 anne-bebeğin hayatına dokundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 07:00

Yataş Bedding’in El Bebek Gül Bebek Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projesi kapsamında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bulunan anne-bebek uyum odası yenilendi.

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Konuyla ilgili konuşan Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Sağlıklı ve kaliteli uyku hepimiz için elzem bir ihtiyaç. Ancak prematüre bebekler için uyku ihtiyacın çok daha ötesi. Çünkü prematüre bebekler, anne karnında tamamlanamamış gelişimlerini kuvözde uyuyarak tamamlar. Biz de bu bilinçle yola çıktık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odalarını yeniledik. Bugüne kadar 1600 bebeğin ve annenin hayatına dokunduk” dedi

 

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#Yataş Bedding#El Bebek Gül Bebek Derneği#Uyum Odası

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