1600 anne-bebeğin hayatına dokundu

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Konuyla ilgili konuşan Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Sağlıklı ve kaliteli uyku hepimiz için elzem bir ihtiyaç. Ancak prematüre bebekler için uyku ihtiyacın çok daha ötesi. Çünkü prematüre bebekler, anne karnında tamamlanamamış gelişimlerini kuvözde uyuyarak tamamlar. Biz de bu bilinçle yola çıktık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odalarını yeniledik. Bugüne kadar 1600 bebeğin ve annenin hayatına dokunduk” dedi