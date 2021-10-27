152 fabrikada 6 bin kişiye istihdam

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Kayseri ihracatının yüzde 22’sinin Serbest Bölge’de yapıldığını ve Kayseri Serbest Bölgesi‘nin büyüklük itibariyle yaklaşık 7 milyon metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük alanına sahip bir üretim üssü olduğunu hatırlatan Palancıoğlu, konu ile olarak şunları söyledi: “Kayseri Serbest Bölgesi Mersin limanına 330 km, Devlet Demiryolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası karayoluna 700 metre, havalimanına ise 14 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Avrupa ile Çin arasında tarihi İPEK YOLU kavşağındaki Kayseri ilinde bulunan; Kayseri Serbest Bölgesi doğu, batı ile kuzey, güney arasında adeta üretim ve satış noktasındadır. Sadece Kayseri için, Anadolu için hatta Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri için önemli bir yerdir. Çünkü Kayseri Serbest Bölgesi, İç Anadolu Lojistik Merkezi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi alanı içerisinde yer almaktadır. En önemli üretim tesisleri arasında ofis büro mobilyaları, saç boru ve profil, elektrostatik toz boya, yatak-baza, dayanıklı tüketim malları, alüminyum iletken tel tesisleri, beyaz eşya üretim fabrikası gibi üretim ağırlıklı tesisler bulunmaktadır. Bölgede yol, kanalizasyon, elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapılar hazır ve kullanımdadır. Kayseri Serbest Bölgesi’nde 7 ayrı üretim çeşitliğinde 152 fabrika yer almakta olup yaklaşık 6 kişiye istihdam sağlamaktadır. Üretim ve ihracat konusunda Serbest Bölgeler Türkiye’de çok önemli ekonomik üslerdir.”

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

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Burada yerli ve yabancı birçok firmayı ağırlayarak Kayseri’nin ihracatının artmasının sağlandığına dikkat çeken Palancıoğlu, “Kayseri Serbest Bölge’de oluşacak her türlü yatırım, istihdamın ve üretim için kolaylıklar sağlanmaktadır. Özellikle elektrikli ev aletleri, sağlık endüstrisi, hasta yatakları gibi belli başlı sektörlerde Kayseri Serbest Bölge Türkiye’de ismi duyulur işler yapmaktadır. Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin Kayseri’de üretilmesi ile birlikte, istihdamın artması, gayrisafi milli hasılanın artması, Kayseri’nin ihracat oranlarının artması ve birçok alanda iyileşme görmek mümkün olacak. Organize Sanayi Bölgesi ile Serbest Bölge arasında yol iyileştirme çalışması yapılarak ulaşım daha seri ve güvenli hale getirildi. Kayseri Serbest Bölgesi’nin gümrük giriş kapısı çalışmalarına başlandı. GES projesi, doğalgaz altyapısı, yeni hangar projesi başlatıldı” diye konuştu