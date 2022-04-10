1500 konutluk dönüşüm

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Çöken bina sonrası 105 konut ve 20 dükkanı 1 yıldan az sürede inşa ederek hak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen Kurum, “Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinden sonra alandaki vatandaşlarımıza ücretsiz riskli yapı analizi imkânı sağladık, irtibat ofisimizi açtık. Sizin taleplerinizi aldık ve yeni bir çalışmaya başladık. Söz verdik ve sözümüzü tutmanın heyecanını, gururunu, onurunu yaşıyoruz” dedi. Orhantepe’de toplam yatırım değeri 650 milyon lira olan, 811 konut ve 144 dükkan olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattıklarını ifade eden Kurum, “Şu anda 805 bağımsız birimin inşaat çalışmalarına sahada devam ediyoruz. Bugün de kalan 150 bağımsız birimin temellerini atıyoruz. Tüm konutlarımızı ve dükkânlarımızı 2023 yılında teslim edeceğiz” diye konuştu.

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“Bu bölgede, riskli yapı tespiti yaptıran, ardından evini yıkan, hiç kimseyi açta açıkta bırakmayacağız” diyen Bakan Kurum yeni dönüşüm müjdesini verdi ve şunları söyledi: “Ada bazlı dönüşüm içerisinde yer almayan, ancak parsel bazında kalan 400 hak sahibi kardeşimizin yıktıkları her binanın da yerine yenisini yapıyoruz. 500 milyon yatırım bedeliyle, 23 binada 500 dairemizin inşaatlarına bu yıl içerisinde başlayacağız, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu konutlarımızı da eklediğimizde Kartal Orhantepe’nin dönüşümünde 1500 konut sayısına ulaşacağız.” Şu anda ülkenin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşasının sürdüğünü belirten Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde de 140 bin konutun inşasının devam ettiğini kaydetti.

MİLLET BAHÇESİ VE KİRA MÜJDESİ

BAKAN Kurum, Kartal’daki İstanbul’un şehir merkezinde kalan tek taş ocağında, doğal durumunu ve içerisinde canlı hayatının başladığı suyunu koruyarak yeni bir projeye imza atacaklarını açıkladı. Kurum, “Projemiz tamam. Esentepe’deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde, Kartal Millet Bahçemizin yapımına başlıyoruz. Haziran ayında Dünya Çevre Haftası’nda yapımına başlıyoruz. 2023 yılında, Dünya Çevre Günü’nde tamamlıyoruz, sizlere, Kartal’a, İstanbul’a armağan ediyoruz” diye konuştu. Bölge halkı tören sırasında Bakan Kurum’dan bir talepte bulundu, dönüşüm kapsamında verilen kira yardımlarının artmasını istedi. Bakan gerekli çalışmaların yapılması için talimatı verdi.

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FİKİRTEPE’DE KONUTLAR 2 YILA TESLİM

BAKAN Kurum, önceki akşam Bakanlığın kentsel dönüşüm projelerini devraldığı Fikirtepe’de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Kurum, “Şu ana kadar tüm riskli yapıların yıkımını tamamladık. Tüm adalarda inşa çalışmalarımıza başladık. Projemizin ilk etabı olan Yeni Fikirtepe Konutları-1’deki 1134 yeni yuvamızı sizlere teslim ettik. İnşallah önümüzdeki yılın ortaları itibarıyla ilk konutlarınıza etap etap kavuşacaksınız. 2 yılın sonunda da toplam 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız ve evine yerleşmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak. İstanbul’un kalbi Fikirtepe’de atacak” şeklinde konuştu.