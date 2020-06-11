150 milyarlık rekor büyüklük

Türkiye’de işlem gören yatırım fonlarına talep, yatırımcıların Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’na (TEFAS) alışmasının da etkisiyle hızla artmaya devam ederken, fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısında rekor üstüne rekor kırılıyor. Takasbank’tan derlenen verilere göre, yatırım fonlarının portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısındaki artış, geçen ay da devam etti ve rekor seviyeye ulaştı. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı. Yatırım fonlarının geçen yılın sonunda 122 milyar 725 milyon lira olan portföy büyüklüğü, mayıs ayı verilerine göre yaklaşık 31 milyar lira, yani yüzde 25,2 artarak 153 milyar 689 milyon liraya ulaştı.

5 AYDA 89 BİN KİŞİ

TEFAS uygulamasına alışarak uygulamayı aktif kullanmaya başlayan yatırımcıların getirilerinin artmasının yanı sıra yılın ilk 5 ayında hisse senedi ve altın gibi büyük ilgi gören fonların cazip hale gelmesinin etkisiyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı. Mayıs sonu itibarıyla 3 milyon 85 bin 478 yatırımcı, fonları tercih ederken, bu sayı, geçen yılın sonunda 2 milyon 996 bin 871 seviyesinde bulunuyordu. 2015 yılında faaliyete başlayan TEFAS, 2018 yılında mobil uygulamasını hayata geçirerek fon yatırımcılarının vazgeçilmez platformu oldu.

Uygulama sayesinde tüm fonlara ilişkin genel bilgilerin yanı sıra fonların portföy dağılımına, fiyatına, getirisine ve diğer temel verilerine karşılaştırmalı olarak erişilebiliyor. 2019 yılında fon sayılarına bağlı olarak büyümeye başlayan toplam portföyün, 2020’nin ilk 5 ayında da yeni yatırımcılarla desteklendiği görülüyor. Fon pazarını tercih eden yatırımcıların büyük bir kısmı yerli gerçek kişilerden oluşuyor. Mayıs sonu itibarıyla yatırım fonlarını tercih eden gerçek kişi sayısı 2 milyon 966 bin 720’ye ulaşırken, tüzel ve diğer kişiler 118 bin 758 oldu.

‘FİNANS MERKEZİ’ ÇOK YAKIŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a ‘Finans Merkezi’ olmak çok yakışacak” dedi. Albayrak, attığı tweette ayrıca OECD Bakanlar Konseyi’nin ‘İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar’ başlıklı toplantısına katıldığını, salgın ve ekonomik etkileri ile mücadelede uygulanan politikaları paylaştıklarını ifade etti.