15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 4.7 milyon TL'lik ödeme

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Vakıf tarafından Şubat 2022 ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 4.468.500 lira, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 138.000 lira, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 183.00 lira olmak üzere toplam 4.789.500 lira hesaplara yatırıldı

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine Şubat 2022’de toplam 4.789.500 lira ödeme yaptı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda halen toplam 3.193 kişiye aylık 1500’er lira ödeniyor.

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15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazisi toplam 2.979 kişiye bu ay toplam 4.468.500 lira ödendi.

İstanbul Beşiktaş’ta 2016’da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay toplam 138.000 lira yatırıldı.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan meblağdan Şubat 2022’de toplam 183.000 lira ödeme yapıldı.

Böylece Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Şubat 2022’de tüm hak sahiplerine toplam 4.789.500 lira ödeme gerçekleştirdi.

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 99.355.500 lira nakdi destek sağladı.

Vakıf tarafından 2021’de ise 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 60.156.600 lira, Beşiktaş terör saldırısı şehit yakınları, gazi ve terör mağdurlarına toplam 1.860.400 lira, Zeytin Dalı Harekatı şehit yakınları ve gazilerine de toplam 732.000 lira ödendi.

BAYRAMLARDA DA ÖDEME YAPILIYOR

Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor.

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Hak sahiplerine Nisan 2021’den bu yana aylık düzenli 1500 lira ödeme yapılıyor.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ayrıca hak sahiplerine ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye olarak 1100 lira, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek 1500 lira destek sağlıyor.

Vakıf maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alıyor. Özellikle şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ile sportif faaliyetler düzenleniyor.