14 yıllık marka hükümsüzlük davası sonuçlandı... Merkezefendiler tabelalardan inecek

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Tarihi Merkezefendi Köftecisi’nin 14 yıl önce açmış olduğu marka hükümsüzlük davası sonuçlandı. Ahmet İlçi tarafından 1960 yılında kurulan işletme, bugün ikinci kuşak olarak Bülent İlçi tarafından yürütülüyor. “Şimdiye kadar Merkezefendi ismini kullananlar çok oldu. Üzülerek, kanunların verdiği haklar doğrultusunda ‘tabelaları indirin’ diyeceğiz” diyen İlçi, sürecin sonuçlanmasıyla gelecek yıldan itibaren İstanbul’da 3 ya da 4 şube açmak istediklerini belirtti. Tarihi Merkezefendi Köftecisi, 1960 yılında kurulsa da gerçek ününü 2000’li yılların başında yakaladı.

Siyasilerden sanat dünyasına kadar çok sayıda ünlü ismin gelişi, civardaki firmaları da harekete geçirdi ve aynı mahalledeki diğer köfteci, 2004 yılında Tarihi Merkezefendi Köftecisi adını tescil ettirdi.

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11 İŞLETMEYE DAVA

İlçi Ailesi’yse 2005 yılında tescil için yaptığı başvuruda, Tarihi Merkezefendi Köftecisi isim hakkının alındığını öğrendi ve “Adem İlçi Tarihi Merkezefendi Köftecisi” ismini tescil ettirebildi. Kimin gerçek hak sahibi olduğuna yönelik yargı süreci ise 2008 yılında başladı. Tarihi Merkezefendi Köftecisi’nin Avukatı Ahmet Gürel, “2008 yılının mart ayında biz dava açtıktan sonra diğer şirket ekim ayında bir Tarihi Merkezefendi Köftecisi markası daha alıyor. Aynı markayı tekrar almışlar ama neden aldıklarını bilmiyoruz. Söz konusu firmanın 3 tane daha marka aldığını gördük” bilgisini verdi.

BİR TANE OLACAK

Aynı bölgedeki söz konusu işletmenin, geçtiğimiz süre zarfında 4 yere daha aynı isimle franchise verdiği belirtiliyor.



Mevcut yasanın, haksız tescillerde tazminata da olanak tanıdığı ve Tarihi Merkezefendi Köftecisi’nin de 2017’de değişen yasanın ardından davalı aileye 200 bin dolarlık tazminat davası açmaya hazırlandığı kaydedildi. Şu an 11 farklı işletmenin aynı ismi kullandığını söyleyen Ahmet Gürel, artık diğer yerlere de dava açılacağını; tüm bu süreçlerin sonundaysa bir tane Tarihi Merkezefendi Köftecisi olacağını söyledi.

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İSTANBUL’DA ŞUBELEŞMEYİ HEDEFLİYOR

Babasının vefatının ardından işleri devralan Bülent İlçi, bugün Tarihi Merkezefendi Köftecisi’ni çocukluk arkadaşı olan iki ortağı Adem Demirbaş ve Abdullah Zar’la yürütüyor. Davanın sonuçlanmasıyla büyüme hedeflerini hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen İlçi, “Yurtiçinden ve yurtdışından da çok teklif alıyorduk. Önceliğimiz Taksim, Beyoğlu, Beşiktaş, Mecidiyeköy gibi yerlerde, İstanbul içinde şubeleşmek olabilir. Bana başka sektörlerden ‘gel şu işi yapalım’ diye teklifler geldi. Ben başka bir işten anlamam, ben önlüğümü takıp, babamın öğrettiği mesleği yapmak istiyorum. Şubeleşme konusunda nihai kararı ortaklarımla alacağız” dedi. Şube sayısının artmasıyla fabrikasyonlaşmanın da olabileceğini ancak büyümek için bu adımların atılması gerektiğini söyleyen İlçi, şu an 50 kişiyi istihdam ettiklerini belirtti. Yeni yatıırmlar konusunda, “Merdivenleri yavaş yavaş çıkacağız” diyen İlçi, restoranda günlük 300-350 kg kıyma tüketildiğini; etleri Trakya bölgesinden tedarik ettiklerini söyledi.