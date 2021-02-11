14 Şubat aşkına

Sevgililer Günü için geri sayım sürerken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, Sevgililer Günü haftasında en az yüzde 50’lik ciro artışı beklediklerini ifade etti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre geçen yıl 8-14 Şubat’ı kapsayan Sevgililer Günü haftasında kartlı ödeme tutarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artarak 3.3 milyar lira seviyesine ulaştığını ifade eden Çiğdemli, “En fazla artış yüzde 65’le kuyumculuk sektöründe gerçekleşmiş, bu sektörü yüzde 7’şer artışla elektronik eşya ve sağlık ürünleri ile kozmetik sektörleri takip etmişti. 2021 yılı Sevgililer Günü haftasında geçen yıla kıyasla en az yüzde 50’lik ciro artışı beklemekteyiz” diye konuştu.

KUYUM VE ELEKTRONİK

Son yıllarda özellikle etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyelerin yükselişe geçtiğini ancak pandemi nedeniyle deneyim hediyelerinin bu yıl değerlendirilemeyeceğini ifade eden Çiğdemli “Deneyim hediyelerinin yerine eş değerde muadil hediyeler alınacağını düşünürsek, bu yıl kuyum ürünlerinde ve elektronik eşya hediyelerinde ekstra bir artış beklemekteyiz. Bu kategoriler dışında çiçek, giyim, oyuncak ve çikolata gibi klasik hediye segmentlerinde de artış bekliyoruz. Özellikle 18-24 yaş aralığında teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu ve bilgisayar öne çıkıyor. Çiçek vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor. Çikolata, aksesuar, mücevher, çantalar ve cüzdanlar da en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında” diye konuştu.

ONLİNE CİRODA YÜZDE 100 ARTIŞ

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hafta sonu kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için hediyelik alışverişlerinde 12 Şubat Cuma günü hareketlilik yaşanmasını beklediklerini ifade eden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Sevgililer Günü için hediyelik alışverişinin en azından belli kategorilerde alışverişe canlılık getireceğini, ortalamada ise salgın dönemi cirolarına birkaç gün için de olsa yüzde 20-25 katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Her yılın 14 Şubat haftasında çiçek, mücevher, elektronik eşya ve kozmetik gibi bazı ürün gruplarının satış cirolarında yüzde 100’e varan artışlar gözleniyor. Sevgililer Günü için hediyelik alışverişinde online kanallara artan ilgiyi şubat ayının ilk günlerinden itibaren gözlemledik” ifadelerini kullandı.

HEDİYE ALIRKEN DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, salgınla birlikte artan online alışverişlerin özel günlerin bulunduğu haftalarda zirveyi gördüğünü belirterek, dolandırıcıların ise bugün ve haftaları fırsat bildiğini söyledi. Küçük, tüketiciler şu uyarıları yaptı:



-Tüketicilerin öncelikle güvenilir siteleri tercih etmesi gerekiyor.

-Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlere dikkat edilmeli.

-Sosyal medyada tanıtımı yapılan ürünler çoğu zaman ellerinde bile olmayabiliyor.



-Sosyal medyada en önemli konulardan birisi kurumsallık.



-Alışveriş yaparken firmanın kurumsallığından emin olunmalı.



-İhtiyaçlar doğru belirlenmeli, fiyat araştırması iyi yapılmalı.

-Dolandırıcılar zaman zaman bilinen önemli alışveriş sitelerini kopyalayıp sahtesini yapabiliyor.



-Bu yolla banka ve kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini ele geçirmeye çalışıyorlar.



-İnternet alışverişlerinde kontrollü teslimat yönteminin kullanılması gerekiyor.



-Gerekirse kapıda ödeme seçeneği tercih edilebilir.



-Ayrıca, tüketicilerin hiçbir gerekçe göstermeden aldığı üründen 14 gün içerisinde cayma hakkı var.

İLK TERCİH BUNGALOV OTELLER

Sevdiklerini mutlu etmek isteyen tüketicilerin hediye seçimine yardımcı olmak için şirketler, ihtiyaçtan eğlenceye, tatilden eğitime çok sayıda kategoride onlarca ürünü tüketicinin beğenisine sundu. Enuygun.com’un verilerine göre, 14 Şubat Sevgililer Günü için en çok aranan oteller arasında ilk tercih bungalov oteller oldu. Anadolu Ajansı’na değerlendirme-lerde bulunan Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Türkiye’de bungalov evlerin en çok Şile, Ağva, Olimpos, Sapanca, Fethiye ve Kaz Dağları bölgesinde yer aldığını kaydeden Hacıbayramoğlu, “Bu tür bir otelde hafta sonu 2 ya da 3 gece için iki kişilik konaklama bedeli ortalama 1.000 lirayı buluyor. Daha lüks tatil yapmak isteyenler Afyon, Kütahya ve Sapanca’daki termal otelleri tercih ediyor. Kayak otelleri içinde de Uludağ ilk sırada”

(ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN:



'SEKTÖR MEMNUN OLDU'

Çiçek ve peyzaj sektörlerinin koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını dile getiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Eğlence, düğün, tören, kutlama, toplantı gibi etkinlik ve özel gün organizasyonlarının yapılamaması ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle sektör iş kaybı yaşadı. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen hafta sonu istisna kapsamına alınması sektöre moral oldu” ifadesini kullandı. Çiçekçilik ve peyzaj sektörlerinin istihdam açısından önemine de işaret eden Gürsel Baran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sektörler, kadın ve engelli nüfusunun en yoğun olduğu alanlar arasında. Bu anlamda da istihdama önemli katkı sağlıyor. “

(ESDER) BAŞKANI MAHMUT ÇELİKUS



ESNAFTAN ALIN ÇAĞRISI



Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus da, Sevgililer Günü için alışverişlerin mahalle esnafından yapılması çağrısında bulundu. Tüketicilerin salgın nedeniyle alışveriş alışkanlıklarının da değişime uğradığına dikkat çeken Çelikus, uzaktan çalışmaya bağlı olarak şekillenen harcamaların e-ticaretin kullanımını yaygınlaştırdığını söyledi. Mahmut Çelikus, “Hediye çeşitleri olarak elektronik eşyanın ön planda olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bunun yanında küçük ev aletleri ve kırtasiye ürünleri de hediye ediliyor. Sevgililer Günü’nde bu trendin yanında kişiselleştirilmiş ürünlerin de tercih edileceğini düşünüyoruz. Hatta evde el emeği, göz nuruyla yapılan ürünler bu açıdan değerlendirilmelidir. Özellikle kooperatifler ve kadın üreticiler tarafından yapılan ürünlerin hediye edilmesi esnaf ve sanatkarımıza önemli destek sağlayacaktır.”

ABD’DE 21.8 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği’nin (NRF) 7 bin 882 kişinin katılımıyla yaptığı anket sonuçları, Amerikalıların yüzde 52’sinin Sevgililer Günü’nü kutlamayı planladığını ortaya koyuyor. Sevgililer Günü kapsamında ABD’de bu yıl yapılacak harcamaların 21.8 milyar doları bulması bekleniyor. Bugünde yapılması beklenen harcamaların önceki yıllara kıyasla düşüş gösterdiği dikkati çekiyor. Amerikalıların geçen yıl 14 Şubat için 27.4 milyar dolarlık harcama yaptığı tahmin edilirken, bu güne özel harcamalara ilişkin beklentinin 2019’da 20.7 milyar dolar, 2018’de 19.6 milyar dolar, 2017’de 18.2 milyar dolar ve 2016’da 19.7 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.