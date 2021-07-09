132 dükkânı ihale ile kiraya verecek

İstasyonlardaki 132 ticari alan e-ihale ile yeni işletmecilere devredilecek. Hedeflenen gelir ise 30 milyon TL seviyesinde.

İBB iştiraki Metro İstanbul AŞ, kent genelindeki 16 hattın işletmeciliğini yapıyor.

Söz konusu hatlarda 189 istasyon bulunuyor. İstasyonlarda bulunan işyerleri ise her gün on binlerce kişinin önünde geçtiği yerler konumunda. Yolcu hareketliliğindeki artış bu alanların ticari önemini de giderek artırıyor. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, şirketin 33 yıllık işletmecilik deneyimi olduğunu hatırlattı. İBB’nin, raylı sistemler alanında son 2 yılda büyük yılda büyük yatırımlar yaptığını kaydeden Soy, 10 ayrı metro hattı inşaatının ise sürdüğünü kaydetti. Soy, toplu taşımada yüzde 33 seviyesindeki paylarını yüzde 45’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

GİRİŞİMCİLERİ BEKLİYOR

Raylı sistemlerin kullanımındaki artışın, ticari alanların değerinin artışına katkı yaptığına işaret eden Özgür Soy “Metro ticari alanlarını, herkese açık ihaleyle kiraya veriyoruz. Metrolar, 2.5 milyonu aşkın yolcusu ve açılacak 132 mağazası ile marka ve girişimcileri bekliyor. İlk olarak 14 Temmuz’da otomat ihalesinin açık arttırması yapılacak, arkasından ise 4 Ağustos’ta ilk ticari alanlar ihalemiz sonuçlanacak” şeklinde konuştu. İhale sürecine ilişkin bilgi veren Metro İstanbul İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Orhun ise “İlk ihalemiz otomatlarla ilgili. İhale sürecimiz başladı ve 14 Temmuz’da sonuçlanacak. Ticari alanlarla ilgili ilk ihale 4 Ağustos’ta sonuçlanacak. Bu ihalemiz Mecidiyeköy, Kartal ve Üsküdar istasyonlarımızdaki toplam 5 ticari alanı kapsayacak. Üçüncü ihalemiz ise 127 mağazanın yer aldığı 48 gruptan oluşan alanlarımız için açılacak” diye konuştu.

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