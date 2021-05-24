13 soruda vakıfların BES’e aktarımı

Buna göre 50 vakıf ve sandıktaki 300 bin kişi BES’e geçiş yapabilecek. Bu vakıf ve sandıklardaki toplam meblağ ise 40 milyar liraya yakın. İlk etapta vakıf ve sandıklardaki 5 milyar liranın BES’e aktarılacağı, 2023 sonuna kadar da aktarım tutarının 10 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Peki, kimler, hangi şartlarda aktarım yapacak? İşte, vakıf ve sandıklardan BES aktarım konusunda tüm merak edilenler.

1)Hangi vakıf ve sandıklar BES’e aktarım yapabilecek?

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandıkların üyeleri aktarım yapabilecek.

2)Üyeler kendi istekleri ile geçebilecek mi?

Vakıf ya da sandığın yetkili kurulları tarafından karar alınması gerekiyor. Ancak önceden emeklilik taahhüdü belirlenmemişse üyeler kendi isteği ile de aktarabilecekler. Aktarıma karar veren vakıf ve sandıklar, aktüerya durumunu gösteren belgeleri sunacak. Bunlar incelenip ona göre geçiş hakkı verilecek. BES’e geçenlerin ve geçmeyip kalanların hakları korunacak.

3)Aktarım zorunlu mu?

Hayır, isteyen aktarır, istemeyen aktarmaz.

4)Nasıl olacak?

Sandık üyeleri sandık içinde kendi birikimlerini nakde çevirip, nakdi olarak BES’e aktaracak.

5)Sadece emekliler mi geçebilecek?

Hem emekliler hem de aktif çalışan üyeler aktarım yapabilecek.

6)Süre var mı?

BES’e geçmek isteyenler 1 Ocak 2021 itibariyle mevcut emeklilik planlarını, yurtiçi ve yurtdışındaki birikimlerini 2023’ün sonuna kadar aktarabilecek.

7)Aktarım sırasında kesinti, vergi uygulanacak mı?

BES’e aktarılan tutarlar gelir vergisinden, kurumlar vergisinden, her türlü harç, damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisinden istisna tutulacak. Aktarım sırasında kişilerden giriş aidatı dahil hiçbir kesinti yapılmayacak.

8)Aktarım sonrası BES’te ne kadar kalınabilecek?

Aktarım yapan üyeler 3 yıl içinde vefat ve sakatlık hariç BES’ten çıkamayacak.

9)Aktarım yapanlar sistemde ne kadar kalıp emekli olacaklar? BES’ten ne zaman emekli olunabilecek?

Bu konudaki tüm düzenlemeler Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek. Aktarım yapanlar emekliliği hak ediyorsa aynen devam edecek, emekliliği hak etmiyorsa BES’in emeklilik şartlarına tabi olacak. Üyelere BES’ten emekli olduklarında düzenli maaş, toplu para, bunların karması olan değişik emeklilik seçenekleri sunulacak.

10)BES’te sağlık hizmeti var mı?

Sağlık hizmeti yok. İsteyen üyeler emeklilik birikimlerini BES’e aktarıp, sağlık hizmetlerini vakıf ve sandıkta devam ettirebilir.

11)Birikimlerin tamamı mı aktarılacak?

Kısmen ya da tamamen BES’e aktarım yapılabilecek.

12)BES’teki yüzde 25 devlet katkısından yararlanılacak mı?

Önceden sandık ya da vakıftaki birikim aktarıldığında buna devlet katkısı olmayacak. BES’e aktarım yapıldıktan sonra ilave ödeme yapılırsa buna yüzde 25 devlet katkı yapacak.

13)Üyelerin vakıf ve sandıkta geçirdiği süreler BES’te de geçerli olacak mı?

Geçirdikleri süreler ve aktarılan birikim tutarı esas alınacak. Üyelerin süre ve birikim açısından hak kaybı olmayacak.

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