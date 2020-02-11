11 Şubat 2020 anlık altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 304,2 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira oldu. Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler gün sonunda serbest piyasaya yansıdı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları takibi.

KAPALIÇARŞI'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 305,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 304,40 304,60 304,80 305,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.006,00 2.027,00 2.009,00 2.030,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,00 282,00 278,00 282,00

Lira(Tam) Ziynet 1.960,00 1.980,00 1.963,00 1.983,00

Yarım Ziynet 980,00 990,00 981,00 991,00

Çeyrek Ziynet 490,00 495,00 491,00 496,00

ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADARDI?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 11 Şubat Salı günü 501 TL'den satıldı. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 303 TL dolaylarında seyretti. Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,022 liradan alınıp 2,042 liradan satıldı. Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,002 TL'den işlem gördü.

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