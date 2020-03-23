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Ekonomi
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım başvurusu

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1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım başvurusu
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Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 1000 TL destek başvurusu için geri sayım başladı. Corona virüsü nedeniyle ortaya çıkan durumdan olumsuz etkilenilmemesi için 2 milyon haneye 1000 TL destek yapılma kararı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, yardım başvurusu için yapılması gerekenler neler olacak? İşte, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım başvurusu süreci hakkında merak edilen bazı bilgiler

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi aileler için 2 milyar liralık yardım gerçekleştirileceğini duyurdu. Selçuk, "Hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacak" dedi. Peki, yardım başvurusu için neler yapılması gerekecek? İşte, o detaylar

1000 TL DESTEK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

Toplantının bir diğer konusu ise bayram ikramiyeleri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram ikramiyelerinin erken ödeneceği açıklanmıştı. 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyeleri nisan ayı başında ödenecek. 1500 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı aylığı da nisan ayında hayata geçecek.

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