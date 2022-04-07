10 milyon TL’lik sahte parfüm operasyonu

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Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üreterek piyasaya süren bazı kişilerle ilgili bilgi aldı. Alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan araştırmada, sahte parfüm üreterek piyasaya süren kişilerin kimlikleri deşifre edildi.

Yapılan tespitlerin ardından Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece’deki adresler basıldı. 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 6 bin 206 adet parfüm, 979 bin 491 adet çeşitli markalara ait boş parfüm şişesi, kapak ve etiket, 6 parfüm dolum makinesi, bin 264 litre parfüm esansı ele geçti.

Ele geçen parfüm ve yapım malzemelerinin 10 milyon lira değerinde olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 5 kişi, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapmak” suçlamasıyla emniyette sorguya alındı.