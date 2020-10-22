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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:25 | Son Güncelleme:

10 havalimanı "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi

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10 havalimanı "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi
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Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Havaalanlarının hudut kapısı olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.

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