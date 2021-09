10 bin okul servisi yollara çıkmadı

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, özellikle özel okullarda servis sıkıntısı yaşandığını söyledi. İstanbul’da 25 bin kayıtlı servis aracının bulunduğunu kaydeden Öztürk, bunlardan yaklaşık 10 bininin pandemide yeniden kapanma olabileceği endişesiyle çalışmak istenmediğini kaydetti. Hamza Öztürk, “Şu an servis aracı ihtiyacı var, servis şoförleri çalışmak istemiyor. Çünkü pandemi nedeniyle önlerini göremiyorlar başka işlerde çalışıyorlar” dedi. Servis şoförleri de risk almak istemedikleri için okullar yerine işyerlerini tercih ettiklerini ifade etti.

Hamza Öztürk, “Servis sorunu var. Okullardaki giriş-çıkış saatleri teke döndüğü için bir araba tek bir iş yapabiliyor. Burada aldığı para asgari ücretin altına düşünce de millet okulda çalışmak istemiyor. İstanbul’da araba ihtiyacı değil zaman ayarlamasına ihtiyaç var. İstanbul’da 10 bin servis aracı şu an boşta. Bu insanlar tam 20 ay çalışmadılar. Onun için ister istemez herkeste bir tedirginlik var. Bu sorunun temelinde geçim kaynağı var. Devamlı iş arıyoruz, sıkıntısız ortam arıyoruz, yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz. Servis şoförleri olarak şu an her işi yapıyoruz. Araç yıkamasından, valelikten, kuryelikten kamyon şoförlüğüne, halk otobüsü şoförlüğüne çalışan var arkadaşlarımızdan. Öncelikle okul saatlerinin 07.30 ve 09.00 olarak iki kademeye ayrılmasını istiyoruz. Okulların giriş saatlerinin hepsi birbirine çok yakın olduğu için başka bir iş yapamıyorsunuz. Özel okullarda şu an yüzde 50-60 servis aracı ihtiyacı var” dedi.

