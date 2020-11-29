1 yılda 100 franchise

CarrefourSA, Franchise sistemini Anadolu’da yaygınlaştırarak bayi sayısını bir yıl içinde 100’e ulaştırmayı hedefliyor. “Ülkemizin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA’nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla bu yıl büyük bir adım attık” diyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları aktardı: “Ülke geneline yayılmış lojistik sistemimiz, Hiper, Süper, Mini ve Gurme gibi farklı market formatlarımızla her gün ortalama 500 bin kişinin alışveriş ihtiyacını karşılıyoruz.

Reyonlarımızda yer alan 60 bin çeşit ürünle ülkemizin en büyük satınalma güçlerin birisi olarak yıllardır yüzlerce tedarikçimizle kol kola, ülkemize katma değer sağlama adına bu yolda birlikte yürüyoruz.” Nisan ayından bu yana Süper ve Mini market formatları çerçevesinde Franchise başvuruları almaya başladıklarını, bugün için 15 marketin faaliyet gösterdiğini belirten Kartallıoğlu, “Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan-kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız” dedi.