1.2 milyar liralık hibe paketi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenen IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katıldı. IPARD kapsamında 42 ilde, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara, konularına göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli, “Bugün itibarıyla IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon Euro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon Euro olmak üzere toplam 125 milyon Euro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Bu hibe paketiyle kırsalda yeni yatırımların önünü açmayı, istihdamı artırmayı, katma değerli üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

BAŞVURU ÇAĞRISI

IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri” adı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelere destek sağlandığını belirten Pakdemirli, bu sektörlere yatırımın 500 bin avroya kadar olan kısmına destek vereceklerini söyledi. Pakdemirli, hibe oranlarının ise yatırımın içeriğine göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olacağını bildirdi. Pakdemirli, bugün itibarıyla, proje hazırlama süresinin başladığını belirterek, “Proje kabul süreci 15 Şubat’ta başlayacak. Projelerin son teslim tarihi, hayvansal üretimi içeren Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri için 16 Mart, işleme ve pazarlama yatırımlarını içeren Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri için ise 23 Mart” diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: “Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar IPARD kapsamında 3 bin 865 kadın yatırımcının projesine toplam 1 milyar 263 milyon lira hibe ödedik.”