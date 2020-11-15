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Ekonomi
Haber Giriş: 15.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

1.1 milyar $’lık şehir hastanesi yatırımı

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1.1 milyar $’lık şehir hastanesi yatırımı
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Akfen İnşaat’ın kamu-özel sektör işbirliğiyle hayata geçirdiği Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ hastanelerine 1.1 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

AKFEN İnşaat tarafından kamu-özel işbirliği (PPP) modeliyle yapımı tamamlanan ‘Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri ile yaklaşık 1.1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin 402 yatak kapasitesine sahip 3 hastaneyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Milletimizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere yönelik olarak sürekli ölçümü gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları anketlerinde Akfen İnşaat’ın yapımını üstlendiği Eskişehir ve Isparta Şehir Hastaneleri’nin ilk iki sırada yer aldığına dikkat çeken Hamdi Akın, “Bu yüksek memnuniyeti Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde de devam ettireceğiz” dedi.

1.1 milyar $’lık şehir hastanesi yatırımı

MODEL DEVAM ETMELİ

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin inşa edildiği kamu-özel işbirliği modeline de değinen Akın, “Ülkemize kısa zamanda çağ atlatan dev yatırımların önünü açarak vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıran PPP projeleri uzun yıllardır tüm dünyada başarıyla uygulanan bir finans modeli olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin de son yıllarda içine girdiği yatırım atağında büyük katkısı olan PPP modelinin önünü tıkayacak tartışmalarla zaman kaybedilmesi yerine, sözleşmelerin günümüz şartlarına göre uyumlu olarak sadeleştirilerek yeni yatırımlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Tekirdağ’ı sağlık alanında bir çekim merkezi haline getirmesi hedeflenen 566 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da yaklaşık 2 bin 800 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak.

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