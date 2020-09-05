Mobilya tasarÄ±mÄ± ve Ã¶zel dekorasyon alanÄ±nda hizmet veren firma, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bu atÄ±lÄ±m ile Rusya'da mÃ¼ÅŸterilerinin Elve Luxury kalitesini yaÅŸamalarÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± amaÃ§lÄ±yor. AyrÄ±ca TÃ¼rkiye'nin mobilya Ã¼retiminde dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± Ã¼lkeleri arasÄ±nda yer almasÄ±ndan dolayÄ±, burada tasarÄ±mlarÄ±nÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kararak, farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± ile Rusya'da ciddi anlamda TÃ¼rk mobilyalarÄ±nÄ±n kalitesini de ortaya Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyor.Â

ELVE LUXURY MAÄžAZA SAYISINI ARTTIRACAKÂ

Avangarde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±, luxury ile birleÅŸtiren ve ortaya Ã¶zel koleksiyonlar Ã§Ä±karan firma, Ã–zbekistan ve Fas'ta da mÃ¼ÅŸterilerine hizmet veren maÄŸazalarÄ± ile dÃ¼nyanÄ±n konuÅŸulan markalarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. GeliÅŸmiÅŸ vizyonu ile farklÄ± tasarÄ±mlÄ± mobilya Ã¼retimleri ile mobilya'da lÃ¼ksÃ¼ en iyi ÅŸekilde yansÄ±tan firmanÄ±n, 47 Ã¼lkeye daha ihracatÄ± bulunuyor. Ä°hracata yÃ¶nelik Ã¼retimlerinin yanÄ±nda, artÄ±k markalaÅŸmaya Ã¼zerine attÄ±klarÄ± adÄ±mlar ile, TÃ¼rkiye'nin en iyi markalarÄ± arasÄ±nda yer edinmeyi amaÃ§layan firmanÄ±n, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki maÄŸaza sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmakta hedefleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â





YENÄ° KOLEKSÄ°YONLAR YARIÅž Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE

Mobilya Ã¼reticileri iÃ§in en Ã¶nemli konu mÃ¼ÅŸteri memnuniyeti olduÄŸu gibi, Elve Luxury bunu ÅŸÄ±klÄ±k ile elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Konseptleri genel olarak yenilikÃ§i bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± ile birlikte, tasarÄ±mda farklÄ±lÄ±k ve zenginlik olduÄŸu iÃ§in, herkesin evinde Ã¶zel tasarÄ±mÄ±n keyfini sÃ¼rmesini saÄŸlÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ alacaÄŸÄ±nÄ±z mobilyalar ile evinizi en gÃ¼zel ÅŸekilde dizayn etmenizi saÄŸladÄ±klarÄ±ndan dolayÄ±, seveceÄŸiniz sÄ±cak bir yuvayÄ± tasarlamanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Mobilya Ã¼reticileri artÄ±k Ã¼rÃ¼nleri internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarÄ±ndan da yayÄ±nladÄ±klarÄ± iÃ§in, daha kolay bir ÅŸekilde koleksiyonlara ulaÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yorlar.Â MOBÄ°LYA'DA Ã‡EÅžÄ°TLÄ°LÄ°K MÃœÅžTERÄ° MEMNUNÄ°YETÄ°NÄ° ARTTIRIYOR

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar gÃ¶steriyor ki, dÃ¼nya nÃ¼fusu arttÄ±kÃ§a, insanlar iÃ§in farklÄ±lÄ±k Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Tek dÃ¼ze gelmiÅŸ eÅŸyalar yerine, daha farklÄ± tasarÄ±mlara sahip Ã¼rÃ¼nler, mÃ¼ÅŸterileri cezb ediyor. Ä°ÅŸte mobilya tam anlamÄ± ile bunun en iyi Ã¶rneÄŸi olduÄŸu iÃ§in, sÄ±radÄ±ÅŸÄ± tasarÄ±mlara sahip Elve Luxury firmasÄ±nÄ±n Ä°nstagram'da bulunan @elvemobilya hesabÄ±nÄ± inceleyerek, mobilya'da ki tasarÄ±m zenginliÄŸini kendinizde gÃ¶rebilirsiniz. Mobilya alacaklar iÃ§in bu tÃ¼r farklÄ±lÄ±klar iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi, zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mobilya sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen eÅŸyalardan olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, Ã¶nemli olan en iyisini almak ve uzun yÄ±llar kullanmak olacaktÄ±r. MOBÄ°LYA TERCÄ°HÄ°NÄ°ZÄ° YENÄ°LÄ°KÃ‡Ä° OLARAK YAPIN

Mobilya'da avangarde yani yenilikÃ§i olmak ve bu yenilikÃ§iliÄŸi luxury yani lÃ¼kslÃ¼kle birleÅŸtirmek oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Bunu yapan ve saÄŸlayan sayÄ±lÄ± firma olduÄŸu gibi, bu tÃ¼r ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±z genel olarak Ã¶zel mobilya Ã¼retimleri ile olmaktaydÄ±. Ancak 47 Ã¼lkeye ihracat yaparak bu algÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtiren Elve Luxury, Ã¼rÃ¼nlerin herkese ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Zengin ve ÅŸÄ±k tasarÄ±mlarÄ± ile yeni koleksiyonlarÄ±nÄ± mÃ¼ÅŸterilerine sunan firma, Ã¶zellikle mobilyalarÄ±ndaki kalite, kullanÄ±ÅŸlÄ±lÄ±k ve uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ile beÄŸenileri topluyor.Â

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