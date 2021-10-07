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ABD'de Cumhuriyetçilerden borç limitinin süresinin uzatılmasına destek

#ABD#Dünya#Cumhuriyetçi Parti
ABDde Cumhuriyetçilerden borç limitinin süresinin uzatılmasına destek

ABD'de, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yıl sonundan önce daha kalıcı bir çözüm bulunana kadar ülkenin temerrüde düşmesini engellemek için borç limitinin kısa süreli olarak askıya alınmasını önerdi.

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McConnell, yaptığı açıklamada, Demokratların, borç limitinin süresini mevcut harcamaları karşılayabilmek için sabit bir dolar tutarında aralık ayına kadar acil olarak uzatabilmesine ilişkin tasarıyı normal prosedürlerle geçirmelerine izin vereceklerini bildirdi.

Bunun Demokratlara uzlaşma yoluyla borç limiti yasasını geçirmesi için fazlasıyla zaman vereceğine işaret eden McConnel, Demokratların "pervasız vergi ve harcama çılgınlığı"na girme çabalarından vazgeçmesi halinde daha geleneksel iki partili görüşmenin mümkün olabileceğini ifade etti.

McConnel'ın teklifinin ardından Demokratlar ise borç limitinin 2022'ye kadar askıya alınmasını öngören yasa tasarısına ilişkin çarşamba günü yapılması planlanan usul oylamasını erteledi.

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ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

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Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, borç limitinin yükseltilmesi konusunda Cumhuriyetçileri "umursamaz" davranmakla suçlamıştı.

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#ABD#Dünya#Cumhuriyetçi Parti