Nicolas Isimat Mirin: "Agresif bir oyun yapım var"

Beşiktaş’ın PSV Eindhoven’dan kadrosuna kattığı Nicolas Isimat Mirin, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş’ın birkaç senedir kendisine ilgisi olduğunu söyleyen Mirin, "Burada çok memnumum. Özellikle geldiğim için. Kulübün birkaç sezondur ilgisi vardı. Transfer denemeleri de oldu. Özellikle Ali Naibi, çevremdeki insanlarla iletişim halindeydi. Ne mutlu ki transferim gerçekleşti. Bugün ilk antrenmana çıktım. Kalitesi yüksek, deneyimli oyuncular var. Sahada becerilerimi ortaya koymak için çok heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayacağıma eminim. Bana güvendikleri için Başkan Fikret Orman, Serdar Adalı ve Şenol Güneş’e çok teşekkür ediyorum. Yaptığım en doğru tercih olduğuna inanıyorum. Bu kulübün renkleri temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.



"BURADA DAHA GÜZELLERİNİ YAPACAĞIM"



PSV Edinhoven’de yaşadığı şampiyonluk ve kutlamalardaki performansı sorulan Mirin, "PSV’de çok güzel günler geçirdim. Birçok kupa kazandım. Kutlamalarda çok iyiydi. Beşiktaş’ta da büyük zaferler elde edeceğim. Kutlamalarda daha iyilerini yapacağım. Atiba ya da diğer futbolcuların kaliteleri ortada. Çok çalışkan bir oyuncu grubu var. Gerçekten profesyonel anlamda en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Beni de çok sıcak karşıladılar. Antrenmanda Adriano, Quaresma gibi isimleri görünce gerçekten etkileniyorsunuz. Bu oyuncu grubuyla çok iyi başaracağız" şeklinde konuştu.

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"AYRILIK KARARINI BİR KIRGINLIKLA ALMADIM"



PSV’de teknik heyet ve yönetimde değişikliklerin olduğuna da dikkat eken Fransız stoper, "Burada şöyle bir durum söz konusu. Farklı bir yönetim var hoca vardı. Cocu oradaydı. Bende lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde birçok maça çıktım. Ancak daha sonra hoca ve yönetimden bazı isimler değişti. Ama bu ayrılık aramızda bir kırgınlık olduğu anlamına gelmiyor. Hocanın başkla planları vardı. Benim de buraya gelmem gerekiyordu. PSV’Den ayrılma kararını bir kırgınlıkla almadım" ifadelerini kullandı.



"PEPE HAYRANLIK DUYDUĞUM BİR İSİM"



Siyah-Beyazlı ekipten ayrılan Pepe’ye hayranlık duyduğunu söyleyen Mirin, "Pepe hayranlık duyduğum iyi bir oyuncu. Ancak bende farklı bir tarza sahibim. Her oyucunun farklı özellikleri vardır. Savunma ya da oyun kurma konusunda en iyisini ortaya koyabilmek, takım ve taraftarın beklentilerine cevap vermeye çalışacağım" dedi.



"COCU İLE BİREYSEL OLARAK GÖRÜŞMEDİM"



Fenerbahçe’de görev alan eski teknik direktörü Phillip Cocu ile bire bir görüşme gerçekleştirmediğini söyleyen Mirin, "Kendisiyle bireysel bir görüşmem olmadı. Ortak tanığımız insanlar var. Onların anlattıkları şeylerden buradaki hayatla ilgili pozitif şeyler söylediğin biliyorum. O da buradan ayrıldı. Onun adına benim için üzücü bir durum. Ancak karar verebilmek için farklı fikirlere ihtiyacım yok. Bu benim hayatım, benim kararım. Ailem de bu kararı vermeyi çok istedi ve sonuçta buraya geldim" diye konuştu.



"AGRESİF BİR OYUN YAPIM VAR"



Agresif bir oyun anlayışına sahip olduğunu söyleyen Mirin, "Agresif bir oyun yapım var. Doğrusunu söylemek gerekirse hakemler buna Hollanda’da çok tolerans göstermiyordu. Türkiye’deki maçları izlediğim kadarıyla burada temasa dayalı oyuna tolerans gösteriliyor. Bu konuda oyun stilimden ödün vermeden adapte olmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.



"YAKIN ZAMANDA TÜRKÇE DERSLERİ ALMAYA BAŞLAYACAĞIM"



Beşiktaş’ın 2 şampiyonluk yaşadığı dönemde stoperlerin oyun kurmadaki becerilerinin öne çıktığı kendisine söyleyen Mirin, "Bu benim için çok önemli. Karar vermemde önemli bir faktör odu. Bunu tek idmanda gördüm. Geriden çabuk oyun kurup, orta sahaları topla buluşturmak gerekiyor. Hocamız, topun çok hızlı ve sık bir şekilde yön değiştirmesini istiyor. Sahada anlaşabilmek adına yakın zamanda Türkçe dersleri almaya başlayacağım. Ailem de buraya gelecek. Böylece iletişim meselesini çözeceğim" ifadelerini kullandı.



"15 NUMARAYI GİYECEĞİM"



Siyah-Beyazlı ekipte 15 numarayı giyeceğini söyleyen Fransız savunmacı, "15 numarayı giyeceğim. Ancak bunun özel bir anlamı yok. İlk profesyonel olduğumda 15 numarayı giymiştim. Doğum günümle bir alakası var. Öyle yoğun bir anlamı yok" dedi.

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