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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş para bastı! Kasa doldu, taştı...
Futbol

Beşiktaş para bastı! Kasa doldu, taştı...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Monaco, Porto ve Leipzig'in bulunduğu gruptan yenilgisiz çıkarak adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı.

Fotoğraflar: Ajans
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Siyah beyazlılar bu turda eşleştiği Bayern Münih'e iki maçta, toplam 8-1'lik skorla elenirken, cebini doldurmayı başardı. İşte Kartal'ın kasasına giren çılgın gelir...

Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin euro elde etmişti. Grup maçlarındaki performansıyla gelirini yükselten siyah beyazlıların gelir detayları şöyle:

Fotoğraflar: Ajans
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Yayın hakları: 22 milyon euro... (Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için Türkiye için ayrılan yayın hakkı ücretinin hepsini Beşiktaş kasasına koydu)

Fotoğraflar: Ajans
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Porto 1-3 Beşiktaş: Beşiktaş, Porto'yu yendiği için 1.5 milyon euro kazandı.

Fotoğraflar: Ajans
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Monaco 1-2 Beşiktaş: Beşiktaş, Monaco'yu yendiği için 1.5 milyon euro kazandı.

Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş 2-0 Leipzig: Beşiktaş, Leipzig'i yendiği için 1.5 milyon euro kazandı.

Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş 1-1 Monaco: Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı için 500 bin euro kazandı.

Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş 1-1 Porto: Beşiktaş, Porto ile berabere kaldığı için 500 bin euro kazandı.

Fotoğraflar: Ajans
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Leipzig 1-2 Beşiktaş: Beşiktaş, Leipzig'i yendiği için 1.5 milyon euro kazandı.

Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş'ın grup aşamasında topladığı puanlardan toplam kazancı: 7 milyon euro

Fotoğraflar: Ajans
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Grubunu namağlup tamamlayan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdığı içinse 6 milyon euro daha kazandı. Beşiktaş havuzdan da 18 milyon euro civarında bir ödeme alacak.

Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı toplam tutar: 47.7 milyon euro (Tribün gelirleri hariç)

Fotoğraflar: Ajans
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Bayern Münih maçlarında galibiyet ya da beraberlik alamayan Beşiktaş, 2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kasasına tribün gelirleri hariç 47.7 milyon euro kazandı.

Fotoğraflar: Ajans
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