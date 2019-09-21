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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı’ya 4 maçlık kredi

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UEFA Avrupa Ligi’nde Bratislava’daki futbol ve mağlubiyeti masaya yatıran Beşiktaş yönetiminde, kritik maçlar öncesi teknik direktör Avcı’ya tam destek verilmesi, ardından durumun yeniden değerlendirilmesi görüşü ağırlık kazandı.

Süper Lig’e kötü başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk maçında da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Süper Lig’de ilk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı. K Grubu’nda deplasmanda Slovakya’nın Slovan Bratislava takımına konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada 2-1’lik üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Birbirinden önemli maçlar

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta işlerin bir türlü yolunda gitmemesi yönetimi harekete geçirdi. Karşılaşma sonrası kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı’ya kritik maçlar

Öncesi tam destek verilmesi üzerinde görüş birliğine vardı. Buna karşın siyah beyazlı yönetim aynı zamanda, Başakşehir, Trabzon, Wolwerhampton ve Alanyaspor karşılaşmalarından alınacak sonuçların önemine de vurgu yaptı ve bu maçlardan alınacak sonuçlara göre konuyu yeniden masaya yatırmaya karar verdi.

‘Futbolcular da sorumlu’

Buna göre, zorlu 4 maç bir anlamda Abdullah Avcı için son kredi anlamı taşıyacak. Önümüzdeki haftalarda Avcı’nın arkasında duracak olan yöneticiler, bu maçlarda istenilen sonuçların alınamaması halinde radikal kararlar alınabileceği işaretini verdi. Bu arada yöneticiler, kötü gidişte tüm faturanın Abdullah Avcı’ya kesilemeyeceğini, kendilerinden çok şey beklenen bazı futbolcuların kötü performansına da kayıtsız kalınmayacağının altını çizdiler.

Abdullah Avcı’ya 4 maçlık kredi

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