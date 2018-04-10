Bilginer’den ‘Agâh Makamı’
Haluk Bilginer, başrolü üstlendiği “Şahsiyet” dizisinin yeni bölümü için stüdyoya girip “Agâh Makamı” adlı şarkıyı okudu.
Usta oyuncu, söz ve müziği aynı zamanda dizinin senaryosunda da imzası olan Hakan Günday’a ait eseri başarıyla seslendirdi. Adli kâtip memurluğundan emekli Agâh ile cinayet büro amirliğindeki Nevra’nın yollarının kesişmesiyle başlayan olaylar zincirini konu alan dizinin üç yeni bölümü, 13 Nisan’da Puhutv’de yayınlanacak.
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