Ramazan sofralarında serinleten tatlı dondurma

YAZ RAMAZANINDA HAFİF YİYECEKLER

Oruç tuttuğunuz sürede yaşadığınız uzun süren açlık sonucu hazımsızlık, kan şekerinde düzensizlik, mide ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlarla karşılaşmamak için iftarda çorba, ızgara et, tavuk gibi protein kaynakları, sebze yemekleri ve bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları tüketerek hafif bir şekilde orucunuzu açabilirsiniz. Hafif bir iftar yemeğinden sonra da tatlı olarak ağır ve şerbetli tatlılar yerine serinletici lezzetiyle dondurma iyi bir alternatif. Çünkü şerbetli tatlılar, içerdikleri yüksek şeker miktarı sebebiyle kan şekerinde ani yükselme ve bunu takip eden düşüşlere sebep olabiliyor. Bu sebeple iftar yemeği sonrasında yiyeceğiniz iki top dondurma, ferahlatıcı bir tercih olabilir.

EGZERSİZ VE AKTİVİTE

Hafif bir iftar yemeği sonrasında yapacağınız fiziksel aktiviteler hazımsızlık gibi problemlerinizin önüne geçecek, kilo kontrolünde size yardımcı olacak ve kendinizi daha sağlıklı ve zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Sağlıklı ve zinde bir ramazan dönemi geçirmek için yaptığınız fiziksel aktivite sonunda her lokmasını tadını çıkara çıkara yiyeceğiniz dondurmaya yer verebilirsiniz.

İFTAR VE SAHUR SOFRALARI

Ramazan süresince beslenmemizde önemli değişiklikler oluyor. Yemek saatlerimiz, yeme sıklığımız değişiyor, günde 4-5 öğün yerine 2 ana öğün tüketmeye başlıyoruz. Sahurda yumurta, peynir, süt gibi protein kaynaklarının yanında ve kan şekerimizde oluşabilecek dalgalanmaların önüne geçecek tam tahıllı ekmek gibi kaliteli bir karbonhidrat kaynağı tüketmek gerekiyor. Böylece gün içerisinde yaşanabilecek acıkmaların önüne geçilebilir. İftarda da yine çorba, ızgara et, tavuk gibi protein kaynakları, sebze yemekleri ve bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları tüketmek lazım.

Böyle bir beslenme hafif bir şekilde oruç açmanızı sağlayacak ve yaşayabileceğiniz mide ağrısı, hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçecektir. Tuz tüketimini mümkün olduğunca kısıtlamak ve iftar sonrası sıvı tüketiminizi artırmak da çok önemli. İftar ve sahur arasında mutlaka bir ara öğün yapmaya özen gösterin. Bu ara öğünde de serinletici bir tatlı alternatifi olan dondurmaya yer verebilirsiniz. Tabii fazlaya kaçmadan. İki top yeterli.

GÜVENLİ GIDA MESELESİ

Fakat uzmanlar şunu akıldan çıkarmamayı öğütlüyor: Bu noktada dondurma seçimi oldukça önemli. Yaz aylarında dondurma kaynaklı karşılaşabileceğiniz zehirlenmelerin önüne geçmek için açıkta satılan ve mikrobiyolojik açıdan risk teşkil edebilecek dondurmalar yerine, paketli ve güvendiğiniz markalardan alacağınız dondurmaları tüketmelisiniz.

ALINAN EKSTRA KİLOLAR

Canınız tatlı istediğinde hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine daha hafif bir alternatif olan dondurmaya yer verebilirsiniz. Ramazan süresince yaşayacağınız uzun süreli açlık sonrası büyük porsiyonlarda yemek yemek, kızarmış yiyecekler ve şerbetli tatlılar gibi ağır yiyecekler tercih etmek, fiziksel olarak daha az aktif olmak gibi sebeplerden ötürü kilo alımıyla karşılaşılabilir.

İftar sonrası yürüyüşleri ihmal etmeyelim. Yürüyüş sonrası sütlü tatlı, dondurma, kuru meyve ve meyve veya kuruyemişlere yer verebilirsiniz.

Tatlı bir tarihçe

Dondurmanın kökeni konusunda rivayet muhtelif. Bazı bilim adamları, ilk çağlarda, bir kaptaki meyve suyu ve süt karışımının, tesadüfen donmuş olarak bulunmasından doğmuş olabileceğini söylüyor.

Bazı belgelerdeyse, yaklaşık 3 bin yıl önce, Çin’de, karla meyve sularının karıştırılarak tüketildiği belirtiliyor. Bazı araştırmacılar da Büyük İskender’in Asya seferi sırasında dondurulmuş bal, meyve suyu ve süt karışımını tükettiğini öne sürüyor.

Bazı araştırmacılarsa Asya gezisinden 1292’de Venedik’e dönen Marco Polo’nun, Uzakdoğu’da öğrendiği donmuş sütten yapılan tatlıları, öncelikle Venedik ve Kuzey İtalya’da tanıtığını ve Avrupa’da yayılmasına öncülük ettiğini öne sürüyorlar. Geleneksel tatlılardan daha hafif ve sağlıklı olması bu şöhretin artmasında etkili olmuş.

İtalyan soylusu Catérina de Medici’nin aşçılarının, buzlu içeceklerin yapımında daha fazla miktarlarda süt ürünleri kullanarak dondurma sanatını geliştirdikleri yolundaki iddiaların gerçek olduğu söyleniyor. Dondurmayı, 1630’da I. Charles’la evlenen Medici’nin torunu Henrietta Maria, Gerard Tissain ve De Mireo isimli aşçılarıyla İngiliz asillerine tanıtmış.

Aşçı Tissain, dondurma çeşitlerini zenginleştirmiş. Bu çalışmalarına karşılık olarak, kral tarafından 500 İngiliz Sterlini’yle ödüllendirildi. Daha sonra uyanık Tissain, dondurmanın formülünü Paris’teki Café Neopolitian’a sattı.

Sicilya göçmeni Procopio Coltelli, 1660’ta Paris’te, Comedie Française Tiyatrosu karşısında ilk kafe-dondurma satış yeri olan meşhur ‘Cáfe Procope’u açtı. Burada Fransa Kralı XIV. Louis, verdiği bir davetle Fransız asillerinin dondurmayı tanımasını sağladı ve Procopio’yu ödüllendirdi.

İngiltere’de ilk dondurma satış yeri, 1785’te New Bond Street’te faaliyete geçti. Bu arada, 1700’ün başlarında, dondurma salgını Amerika’ya sıçradı.

Pozitif psikolojinin bize dondurma ve mutlulukla ilgili söylediği 10 şey

· Pozitif psikoloji mutluluk bilimidir.

· Mutluluk iyi hissettirir ve bizim için iyidir.

· Başkalarıyla bağlantı halinde olmak sürdürülebilir mutluluk yaratır.

· Arkadaş ağımız önemli. Mutlu insanlarla bağlantı halinde olmak da bizi mutlu yapar.

· Deneyimler önemli mutluluk kaynaklarıdır. Düzenli egzersiz bize mutluluk katar.

· Mutluluğun iki yolu vardır; keyif ve anlam.

· Hediyeler ve minnettarlık sizi mutlu eder.

· Özellikle soğuk ikramlar keyif verir. Dondurma yemek lezzetli bir keyiftir.

· Dondurmamızın tadını çıkarmak yaşadığımız keyfi artırır.

· Dondurma çocukluk anılarınızı geri getirir.

Meyveyi mümkünse mevsiminde tüketin

Meyveler dondurmanın önemli bir lezzet bileşeni. Tüm meyveler besin değeri içeriği ve ekonomik olması açısından mevsiminde tüketilmeli. Mevsiminde bulamadığınız meyvelerin kurutulmuş veya dondurulmuş halini tüketebilirsiniz. Taze ve kurusunu birlikte tükettiğimiz meyvelere kayısı, incir, üzüm gibi örnekler verilebilir.

Kayısı: Tek başına tüketilebileceği gibi yanında süt, kuruyemiş gibi besinlerle tüketilmesi daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. 20 gram kuru kayısı yaklaşık olarak 50 kalori içerir ve bir porsiyon meyve olarak düşünülebilir. İçerdiği lif miktarıyla günlük lif alımına katkıda bulunur. Mevsiminde tazesi ve mümkünse yerel üreticiden alınmış olması tavsiye edilir. Mevsiminde olmadığı zamanlarda kuru halini sağlıklı bir atıştırmalık olarak yanınızda bulundurabilirsiniz.

Çilek: Önerilen, mevsiminde ve mümkünse yerel üreticiden alınmış olanını tüketmektir. 100 gram çilek C vitamini kaynağı olmakla birlikte yalnızca 32 kalori içeriyor. Çileği dondurulmuş bir şekilde smoothie’lerinizde, püre halinde tatlılarınızda veya taze olarak tüketebilirsiniz.

Ağrı azaltıcı etki

Araştırmalara göre “Kışın dondurma boğazınızı ağrıtır” efsanesi artık rafa kalkıyor. Yapılan araştırmalar soğuk yiyecek yemenin vücutta ağrı azaltıcı uyarıları artırdığını gösteriyor. Mesela bademcik ameliyatı geçiren çocuklar... Operasyon sonrasında tüketilen dondurmanın ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu belirtilmektedir.