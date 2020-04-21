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GeriFutbol Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen derbi itirafı! "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta..."
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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2020 - 22:32,Son Güncelleme:

Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen derbi itirafı! "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta..."

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Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen derbi itirafı! "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta..."
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Ünlü teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyeriyle ilgili anılarını anlatırken, 6-0'lık Galatasaray galibiyetiyle ilgili de bir itirafta bulundu.

Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, Fanatik'e konuştu. 

Özat, sarı lacivertli formayı giydiği dönemde Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 6-0 galip geldikleri maçla ilgili olarak, "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta 5-2 de yenilebilirdik. Her attığımız gol oldu. Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz maçın öncesinde Aziz Yıldırım beni Hasan Şaş'la kıyaslayarak motive etmişti. Aziz başkanın böyle motive yöntemleri vardı. Çalıştığım en iyi hocalar Fatih Terim ve Christoph Daum'du." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİALARI...

Deneyimli teknik adam sarı lacivertli takıma gelme iddialarıyla ilgili olarak "Alnımızda ne yazıyorsa o olsun. Hayalim var ama beklentim yok." diye konuştu.

 

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