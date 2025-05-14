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Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyonluğa ulaştı

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#Türkiye Kupası#Galatasaray#Okan Buruk
Türkiye Kupasında 40. kez Türk teknik direktör şampiyonluğa ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 23:49

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Türkiye Kupası'nda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk sayısı 40'a çıktı. Okan Buruk, Akhisarspor'un ardından Galatasaray'da da kupayı kaldırma mutluluğu yaşadı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 40. kez Türk teknik adamın ellerinde yükseldi.

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynandı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.

Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 40. kez şampiyonluğa uzandı.

Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.

Okan Buruk, kupa sayısını 2'ye çıkardı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazandı.

Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile bu başarısını tekrarladı.

Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kaldırdı.

Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle Türk futbolundaki iki kupalı isimler arasına girdi. Buruk, ayrıca iki bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör oldu.

Buruk, Türkiye Kupası tarihine geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda en fazla kazanan isim oldu.

Futbolculuk kariyerinde 5 kez kupayı kaldıran Okan Buruk, teknik adam olarak ise ikinci kez mutlu sona ulaştı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, bu alanda zirvede yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim konumunda.

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Türkiye Kupası zaferi yaşayan teknik direktörler

Geride kalan 63 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:

Sezon

Kazanan

Teknik direktör

Uyruk

1962-63

Galatasaray

Gündüz Kılıç

Türkiye

1963-64

Galatasaray

Coşkun Özarı

Türkiye

1964-65

Galatasaray

Gündüz Kılıç

Türkiye

1965-66

Galatasaray

Gündüz Kılıç

Türkiye

1966-67

Altay

Halil Bıçakçı

Altay

1967-68

Fenerbahçe

Ignac Molnar

Macaristan

1968-69

Göztepe

Adnan Süvarı

Türkiye

1969-70

Göztepe

Adnan Süvari

Türkiye

1970-71

Eskişehirspor

Abdullah Gegiç

Yugoslavya

1971-72

Ankaragücü

Ziya Taner

Türkiye

1972-73

Galatasaray

Brian Birch

İngiltere

1973-74

Fenerbahçe

Didi

Brezilya

1974-75

Beşiktaş

Horst Buhtz

Almanya

1975-76

Galatasaray

Fethi Demircan

Türkiye

1976-77

Trabzonspor

Ahmet Suat Özyazıcı

Türkiye

1977-78

Trabzonspor

Ahmet Suat Özyazıcı

Türkiye

1978-79

Fenerbahçe

Necdet Niş

Türkiye

1979-80

Altay

Ayfer Elmastaşoğlu

Türkiye

1980-81

Ankaragücü

Yılmaz Gökdel

Türkiye

1981-82

Galatasaray

Özkan Sümer

Türkiye

1982-83

Fenerbahçe

Branko Stankovic

Yugoslavya

1983-84

Trabzonspor

Ahmet Suat Özyazıcı

Türkiye

1984-85

Galatasaray

Jupp Derwall

Almanya

1985-86

Bursaspor

Tomislav Kaloperovic

Yugoslavya

1986-87

Gençlerbirliği

Metin Türel

Türkiye

1987-88

Sakaryaspor

Necdet Niş

Türkiye

1988-89

Beşiktaş

Gordon Milne

İngiltere

1989-90

Beşiktaş

Gordon Milne

İngiltere

1990-91

Galatasaray

Mustafa Denizli

Türkiye

1991-92

Trabzonspor

Urbain Braems

Belçika

1992-93

Galatasaray

Karl-Heinz Feldkamp

Almanya

1993-94

Beşiktaş

Christoph Daum

Almanya

1994-95

Trabzonspor

Şenol Güneş

Türkiye

1995-96

Galatasaray

Graeme Souness

İskoçya

1996-97

Kocaelispor

Holder Osieck

Almanya

1997-98

Beşiktaş

John Benjamin Toshack

Galler

1998-99

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

1999-00

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

2000-01

Gençlerbirliği

Samet Aybaba

Türkiye

2001-02

Kocaelispor

Hikmet Karaman

Türkiye

2002-03

Trabzonspor

Samet Aybaba

Türkiye

2003-04

Trabzonspor

Ziya Doğan

Türkiye

2004-05

Galatasaray

Gheorghe Hagi

Romanya

2005-06

Beşiktaş

Jean Tigana

Fransa

2006-07

Beşiktaş

Jean Tigana

Fransa

2007-08

Kayserispor

Tolunay Kafkas

Türkiye

2008-09

Beşiktaş

Mustafa Denizli

Türkiye

2009-10

Trabzonspor

Şenol Güneş

Türkiye

2010-11

Beşiktaş

Tayfur Havutçu

Türkiye

2011-12

Fenerbahçe

Aykut Kocaman

Türkiye

2012-13

Fenerbahçe

Aykut Kocaman

Türkiye

2013-14

Galatasaray

Roberto Mancini

İtalya

2014-15

Galatasaray

Hamza Hamzaoğlu

Türkiye

2015-16

Galatasaray

Jan Olde Riekerink

Hollanda

2016-17

Konyaspor

Aykut Kocaman

Türkiye

2017-18

Akhisarspor

Okan Buruk

Türkiye

2018-19

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

2019-20

Trabzonspor

Eddie Newton

İngiltere

2020-21

Beşiktaş

Sergen Yalçın

Türkiye

2021-22

Sivasspor

Rıza Çalımbay

Türkiye

2022-23

Fenerbahçe

Jorge Jesus

Portekiz

2023-24

Beşiktaş

Serdar Topraktepe

Türkiye

2024-25

Galatasaray

Okan Buruk

Türkiye

 

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#Türkiye Kupası#Galatasaray#Okan Buruk

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