Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyonluğa ulaştı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 40. kez Türk teknik adamın ellerinde yükseldi.
Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynandı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.
Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 40. kez şampiyonluğa uzandı.
Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.
Okan Buruk, kupa sayısını 2'ye çıkardı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazandı.
Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile bu başarısını tekrarladı.
Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kaldırdı.
Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle Türk futbolundaki iki kupalı isimler arasına girdi. Buruk, ayrıca iki bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör oldu.
Buruk, Türkiye Kupası tarihine geçti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda en fazla kazanan isim oldu.
Futbolculuk kariyerinde 5 kez kupayı kaldıran Okan Buruk, teknik adam olarak ise ikinci kez mutlu sona ulaştı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, bu alanda zirvede yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim konumunda.
Türkiye Kupası zaferi yaşayan teknik direktörler
Geride kalan 63 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:
Sezon
Kazanan
Teknik direktör
Uyruk
1962-63
Galatasaray
Gündüz Kılıç
Türkiye
1963-64
Galatasaray
Coşkun Özarı
Türkiye
1964-65
Galatasaray
Gündüz Kılıç
Türkiye
1965-66
Galatasaray
Gündüz Kılıç
Türkiye
1966-67
Altay
Halil Bıçakçı
Altay
1967-68
Fenerbahçe
Ignac Molnar
Macaristan
1968-69
Göztepe
Adnan Süvarı
Türkiye
1969-70
Göztepe
Adnan Süvari
Türkiye
1970-71
Eskişehirspor
Abdullah Gegiç
Yugoslavya
1971-72
Ankaragücü
Ziya Taner
Türkiye
1972-73
Galatasaray
Brian Birch
İngiltere
1973-74
Fenerbahçe
Didi
Brezilya
1974-75
Beşiktaş
Horst Buhtz
Almanya
1975-76
Galatasaray
Fethi Demircan
Türkiye
1976-77
Trabzonspor
Ahmet Suat Özyazıcı
Türkiye
1977-78
Trabzonspor
Ahmet Suat Özyazıcı
Türkiye
1978-79
Fenerbahçe
Necdet Niş
Türkiye
1979-80
Altay
Ayfer Elmastaşoğlu
Türkiye
1980-81
Ankaragücü
Yılmaz Gökdel
Türkiye
1981-82
Galatasaray
Özkan Sümer
Türkiye
1982-83
Fenerbahçe
Branko Stankovic
Yugoslavya
1983-84
Trabzonspor
Ahmet Suat Özyazıcı
Türkiye
1984-85
Galatasaray
Jupp Derwall
Almanya
1985-86
Bursaspor
Tomislav Kaloperovic
Yugoslavya
1986-87
Gençlerbirliği
Metin Türel
Türkiye
1987-88
Sakaryaspor
Necdet Niş
Türkiye
1988-89
Beşiktaş
Gordon Milne
İngiltere
1989-90
Beşiktaş
Gordon Milne
İngiltere
1990-91
Galatasaray
Mustafa Denizli
Türkiye
1991-92
Trabzonspor
Urbain Braems
Belçika
1992-93
Galatasaray
Karl-Heinz Feldkamp
Almanya
1993-94
Beşiktaş
Christoph Daum
Almanya
1994-95
Trabzonspor
Şenol Güneş
Türkiye
1995-96
Galatasaray
Graeme Souness
İskoçya
1996-97
Kocaelispor
Holder Osieck
Almanya
1997-98
Beşiktaş
John Benjamin Toshack
Galler
1998-99
Galatasaray
Fatih Terim
Türkiye
1999-00
Galatasaray
Fatih Terim
Türkiye
2000-01
Gençlerbirliği
Samet Aybaba
Türkiye
2001-02
Kocaelispor
Hikmet Karaman
Türkiye
2002-03
Trabzonspor
Samet Aybaba
Türkiye
2003-04
Trabzonspor
Ziya Doğan
Türkiye
2004-05
Galatasaray
Gheorghe Hagi
Romanya
2005-06
Beşiktaş
Jean Tigana
Fransa
2006-07
Beşiktaş
Jean Tigana
Fransa
2007-08
Kayserispor
Tolunay Kafkas
Türkiye
2008-09
Beşiktaş
Mustafa Denizli
Türkiye
2009-10
Trabzonspor
Şenol Güneş
Türkiye
2010-11
Beşiktaş
Tayfur Havutçu
Türkiye
2011-12
Fenerbahçe
Aykut Kocaman
Türkiye
2012-13
Fenerbahçe
Aykut Kocaman
Türkiye
2013-14
Galatasaray
Roberto Mancini
İtalya
2014-15
Galatasaray
Hamza Hamzaoğlu
Türkiye
2015-16
Galatasaray
Jan Olde Riekerink
Hollanda
2016-17
Konyaspor
Aykut Kocaman
Türkiye
2017-18
Akhisarspor
Okan Buruk
Türkiye
2018-19
Galatasaray
Fatih Terim
Türkiye
2019-20
Trabzonspor
Eddie Newton
İngiltere
2020-21
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Türkiye
2021-22
Sivasspor
Rıza Çalımbay
Türkiye
2022-23
Fenerbahçe
Jorge Jesus
Portekiz
2023-24
Beşiktaş
Serdar Topraktepe
Türkiye
2024-25
Galatasaray
Okan Buruk
Türkiye