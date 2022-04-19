Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Trabzonspor Kayserispor maçı, finalist olmak isteyen her iki takım için de büyük bir önem arz edecek. İki takım, kariyeri boyunca 58 kez karşı karşıya gelmiş, son 10 mücadelede ise Kayserispor hiç galibiyet elde edememişti. Peki, Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı detaylar

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Hamsik, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Djaniny, Conelius,

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Emrah, İbrahim, Attamah, Thiam, Gavranovic

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EMRAH BAŞSAN: KUPAYI ŞEHRİMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan, bugün Trabzonspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kupada finale gitmek istiyoruz. Kupayı da şehrimize getirmek istiyoruz" dedi.



Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal maçında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sarı kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı Hikmet Karaman antrenman sahasında Mert Çetin, Hosseini ve Campanharo ile bir süre toplantı yaptı.



Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emrah Başsan konuşmasında, "Aldığımız galibiyetler güzel oldu. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve size doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Galibiyetlerden ötürü hem kazandığımız hem kaybettiğimiz çok şey oldu. Hocamız her şeyin farkında. Önümüzde kupa maçı var. Kupa maçına konsantre olduk. Hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Kupada finale gitmek istiyoruz. Kupayı da şehrimize getirmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte bir hava yakaladık. Bunu da sahaya yansıtarak güzel bir çıkış yakalarız ifadesinde bulundu.



MİGUEL CARDOSO: BU MAÇLAR ZOR



İdman öncesi açıklama yapan Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso, "Bildiğiniz gibi bu tarz maçlar, çok zor maçlar. Kupada iki Trabzonspor maçı olacak. İlkini deplasmanda oynayacağız. Sonra içeride oynayacağız. Bu maçlar zor. Şimdi yarı finaldeyiz. Öncelikli olarak ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Daha sonra da kupanın ikinci maçına bakacağız şeklinde konuştu.