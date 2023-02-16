Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifreli mi? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve İlk 11 kadrosu...

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Trabzonspor'un Avrupa kupalarında yenemediği takımlar arasında temsilcileriyle İsviçre'den daha fazla karşılaştığı bir ülke bulunmuyor. Türk takımlarıyla karşılaştığı beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Basel, tek mağlubiyetini Mart 2003'te evinde Malatyaspor'dan aldı. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı üç iç saha maçını kazanan ve deplasmandaki üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, taraftarı önünde son iki karşılaşmada gol yemedi. Bordo-mavililer, iç sahada daha önceki 13 Avrupa kupası maçındaki gole kapama sayısını yakaladı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trézéguet, Maxi Gómez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa.

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Konferans Ligi deplasmanlarında oynadığı yedi maçın sadece birini kaybeden Basel, tek mağlubiyetini 2021/22'de son 16 turunda Marsilya'dan aldı. İsviçre ekibi, turnuvada deplasmandaki son altı karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.

Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında oynadığı son altı maçı kaybeden Trabzonspor, son dört karşılaşmada gol atamadı. Bu turnuvalardaki güncel formatın başlangıcı olan 2009/10'dan bu yana bu aşamalarda üst üste 7+ mağlubiyet alan tek takım Leverkusen.

Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında çıktığı son iki eşleşmede turnuvaya veda eden Basel, en son 2007/08-2011/12 arasında üst üste üç turda yoluna devam edemedi. Avrupa Ligi tarihinde bir sezondaki altı grup karşılaşmasında da gol katkısında bulunan tek oyuncu Anastasios Bakasetas. Avrupa kupaları tarihinde bordo-mavili formayla hiçbir isim bir sezonu daha yüksek bir sayıyla tamamlamadı. 2022/23'te Basel formasıyla Konferans Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Darian Males, bu gollerin ikisini turnuvada çıktığı son iki deplasman maçında Slovan Bratislava ve Pyunik ağlarına gönderdi. Bu sezon Konferans Ligi'nde en fazla şutla sonuçlanan akan oyun sekansına dahil olan Basel oyuncusu konumundaki Andy Diouf, turnuva genelinde ise üçüncü sırayı paylaşıyor.

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TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Basel maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE, TRABZON'DA TEK YÜREK OLACAK

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi play-off turunda bugün İsviçre'nin Basel ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi playoff turun ilk maçında bugün sahasında İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak. Medical Park Stadı’nda saat 20.45’de başlayacak ve TV8’den naklen yayımlanacak karşılaşmayı Litvanya’dan Donatas Rumsas yönetecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı depremin ardından böyle bir maça çıkmanın kolay olmadığını belirtirken şunları söyledi:

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Gerçekten canımız çok yanıyor

“Milletimizin başı sağ olsun. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Gerçekten canımız çok yanıyor. Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz. Böyle maçlara hazırlanmak kolay olmuyor. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Yarın (bugün) bütün enerjimizle ve duygumuzla sahaya çıkacağız. Yaşadığımız sürecin ardından ülkemizin biraz yüzünü güldürebilirsek çok mutlu olacağız...”

Maraş'ta kaldığım sokak artık yok

“Kahramanmaraş'ta kaldığım sokak yok. Bağlantı kurduğum dostlarımda problem yok ama 2. ve 3. derece akrabalarını kaybetmişler. Takımda kendi coğrafyasında bunu yaşamamış futbolcular var, tedirginlikleri var. Olanları anlattık, şaşkınlıkları azalttık. Oyunculara da anlattım, iyileştirme gücü var bu oyunun. UEFA bu oyunun oynanmasına ve bölgenin güvenli olduğuna karar vermiş. Adım adım işin içine girmeye çalıştık. Dün enerjimiz daha iyi görünüyordu. Umarım Basel ile oynayacağımız maçta ülkemize güzel bir dokunuş yapabiliriz.”

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Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim

Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, ligden çekilen Gaziantep FK’dan sezon sonuna kiralanan Lazar Markovic’in transferi hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı: “Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim. Fırsat çıktı ama bu fırsat, bölgedeki oyuncuların oynamasına yönelik. Markovic’in bölgesinde bizim sıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. O da çok doğru bir adım attı, görüntülü konuştuk. Umarım bize çok önemli katkılar sağlayacak.