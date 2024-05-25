Tolunay Kafkas'tan olay çıkış: Bu ligin gerçekliği yok

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Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Samsunspor’u 3-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kasımpaşa ve Ciner Grubu'na takımlarının çalışması için teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Kafkas, "İyi bir bitiriş yaptık. Geldiğim günden beri oyunun hakkı bu değildi. Bazen iyi oynadık, sonuçları alamadık. Bir alt lige düştük. Karagümrük hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Biz kendi üstümüze düşen kısımda hatalarımız muhakkak vardır. Bizim büyütülme tarzımız kafasının arkasında bir şey olan biri değil. Bu ligin gerçekliği yok" ifadelerini kullandı.

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MARKUS GİSDOL: “BU ÜLKE VE SÜPER LİG’DE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ”

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Bu maç benim için özel bir maçtı. Samsunspor’da son maçım olacaktı. Maçtan önce son haftalarda çok fazla forma şansı bulmayan oyuncuların oynamasına karar vermiştik. Defansif anlamda problemlerimiz oldu. Satka, Alim gibi sakat oyuncularımız bizimle birlikte değillerdi. Futbolda bu her zaman böyledir. Oynayan tüm futbolcular elinden gelenin en iyisini ortaya koydular. En önemlisi buradan puan veya puanlar almayı hedeflemiştik ama geçen hafta en büyük hedefimize ulaştık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Haftalar boyunca acı çektiler. Antrenmanlarda çok fazla yüklendiğim oldu. Bugünlere gelmek için çok çalıştık sonuçta başardık” ifadelerini kullandı.



“BU ÜLKE VE SÜPER LİG’DE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ”

Samsunspor’dan ayrılacağını geçtiğimiz hafta açıklayan Gisdol, basın mensuplarına da teşekkürlerini ileterek, “Önümüzdeki günlerde ne olacak tam bilmiyorum. Herhangi bir kulüple temasım olmadı. Her zaman başkanımıza verdiğim bir söz vardı. Burada olduğum sürede tamamen Samsunspor’a odaklanacaktım. Tatile çıktıktan sonra karar vereceğim. Burada geçirmiş olduğum zaman çok özel oldu. Bu ülke ve Süper Lig’de çalışmak çok güzeldi. Duyguların yoğun yaşandığı bir ülke. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu” diye konuştu.

Gisdol'a açıklamalarının ardından Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından Atatürk heykeli takdim edildi.