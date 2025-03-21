Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! En değerli 20 futbolcu belli oldu

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Transfermarkt, Süper Lig’de 2024/2025 sezonunun son piyasa değeri güncellemelerini açıkladı.

EN DEĞERLİ TAKIM GALATASARAY

Piyasa değeri güncellemesi sonrasında Süper Lig'in en değerli takımı 266 milyon Euro ile Galatasaray olurken, sarı-kırmızılıları 235 milyon Euro ile Fenerbahçe izledi.

Beşiktaş 118 milyon Euro ile ligin en değerli 3. takımı olurken, siyah-beyazlıları 94 milyon Euro ile Trabzonspor takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN YUSUF AKÇİÇEK

Güncelleme sonrasında Süper Lig'de en çok değer kazanan oyuncu Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek oldu.

19 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

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EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN OSIMHEN

En büyük değer kaybını yaşayan oyuncu ise Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen oldu.

Nijeryalı golcünün piyasa değeri 75 milyon Euro'dan 70 milyon Euro'ya düştü.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 20 OYUNCUSU

Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu listesinde Fenerbahçe'den 10, Galatasaray'dan 7, Beşiktaş'tan 2 ve Trabzonspor'dan 1 futbolcu yer aldı.

İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...