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Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! En değerli 20 futbolcu belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Piyasa Değeri#Kadro Değeri
Süper Ligde piyasa değerleri güncellendi En değerli 20 futbolcu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 11:28

Almanya merkezli futbol platformu Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gitti. İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...

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Transfermarkt, Süper Lig’de 2024/2025 sezonunun son piyasa değeri güncellemelerini açıkladı.

EN DEĞERLİ TAKIM GALATASARAY

Piyasa değeri güncellemesi sonrasında Süper Lig'in en değerli takımı 266 milyon Euro ile Galatasaray olurken, sarı-kırmızılıları 235 milyon Euro ile Fenerbahçe izledi.

Beşiktaş 118 milyon Euro ile ligin en değerli 3. takımı olurken, siyah-beyazlıları 94 milyon Euro ile Trabzonspor takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN YUSUF AKÇİÇEK

Güncelleme sonrasında Süper Lig'de en çok değer kazanan oyuncu Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek oldu.

19 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

Süper Ligde piyasa değerleri güncellendi En değerli 20 futbolcu belli oldu

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EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN OSIMHEN

En büyük değer kaybını yaşayan oyuncu ise Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen oldu.

Nijeryalı golcünün piyasa değeri 75 milyon Euro'dan 70 milyon Euro'ya düştü.

Süper Ligde piyasa değerleri güncellendi En değerli 20 futbolcu belli oldu

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 20 OYUNCUSU

Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu listesinde Fenerbahçe'den 10, Galatasaray'dan 7, Beşiktaş'tan 2 ve Trabzonspor'dan 1 futbolcu yer aldı.

İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...

  1. Victor Osimhen (Galatasaray): 70 milyon Euro
  2. Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe): 24 milyon Euro
  3. Gabriel Sara (Galatasaray): 22 milyon Euro
  4. Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 20 milyon Euro
  5. Sofyan Amrabat (Fenerbahçe): 20 milyon Euro
  6. Davinson Sanchez (Galatasaray): 19 milyon Euro
  7. Gedson Fernandes (Beşiktaş): 18 milyon Euro
  8. Sebastian Szymanski (Fenerbahçe): 17 milyon Euro
  9. Milan Skriniar (Fenerbahçe): 15 milyon Euro
  10. Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe): 15 milyon Euro
  11. Simon Banza (Trabzonspor): 15 milyon Euro
  12. Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe): 14 milyon Euro
  13. Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 14 milyon Euro
  14. Lucas Torreira (Galatasaray): 13 milyon Euro
  15. Álvaro Morata (Galatasaray): 13 milyon Euro
  16. Fred (Fenerbahçe): 12 milyon Euro
  17. İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 12 milyon Euro
  18. Yunus Akgün (Galatasaray): 12 milyon Euro
  19. Talisca (Fenerbahçe): 11 milyon Euro
  20. Diego Carlos (Fenerbahçe): 11 milyon Euro
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#Transfer#Piyasa Değeri#Kadro Değeri

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