Shane Larkin'den Türk Milli Takımı'na duygusal veda: 'Göğsümde Türk bayrağıyla oynamak bir onur ve ayrıcalıktı!'

Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin, 7 yıllık serüvenin ardından duygusal bir mesajla Türk Milli Takımı’na veda ettiğini duyurdu.

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya kaybederek gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam'da takımın yıldız isimlerinden Shane Larkin, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

32 yaşındaki basketbolcu, aldığı kararı sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.

Larkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yedi yıl önce Türkiye’de oynamak için imza attığımda hiçbir beklentim yoktu. O zamanlar burası sadece sevdiğim oyunu devam ettirebileceğim bir başka yerdi. Ve şimdi, yedi yıl sonra, burası gerçekten ikinci evim gibi hissediyorum. Beni kabul etme ve destekleme şekliniz, kelimelerle ifade edebileceğimden çok daha fazla anlam taşıyor. Her ne kadar nihai hedefimiz olan altın madalyaya ulaşamasak da, tüm ülkede hissettiğimiz sevgi ve destek, madalyanın kendisinden daha büyük bir ödül gibi geliyor. Takım arkadaşlarım (kardeşlerim), teknik ekip, yönetim, antrenörler ve bu yolculukta rol oynayan herkese, sizlere minnettarım. Milli takım formasını giymek ve göğsümde Türk bayrağıyla oynamak bir onur ve ayrıcalıktı. Her zaman ve sonsuza dek sizlerle bir olacağım. Kalbimin derinliklerinden seviyorum sizi. Teşekkürler Türkiye!"

