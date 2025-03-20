Oğuz Aydın, performansıyla mest etti! Milli Takım'daki ilk maçına damga vurdu

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UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı ile Macaristan karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, mücadelenin henüz 9. dakikasında Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Macaristan ise 25. dakikada Schafer ile cevap verirken ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise önce Kerem Aktürkoğlu millilerimizi öne geçirdi ardından İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkartarak skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte RAMS Park'ta oynanan müsabakayı 3-1'lik kazanan ay-yıldızlılar, A Ligi için 23 Mart'ta Macaristan'da oynayacak.

910 GÜN SONRA İSTANBUL'DA

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşılaşmasıyla 910 gün sonra İstanbul'da maça çıktı.Son olarak 22 Eylül 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar daha sonra Anadolu'daki şehirlerde müsabaka yaptı.

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MACARİSTAN'I 5 MAÇ SONRA YENDİK

Bu maçla birlikte millilerin, Macaristan'a karşı kötü serisi de sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macarlara karşı son galibiyetini 12 Eylül 2007 tarihinde 3-0'lık skorla aldıktan sonra oynadığı 5 maçta 4 kez yenilirken, 1 defa da berabere kalmıştı. A Milliler, 3-1'lik galibiyetle Macaristan'ı 5 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

DENİZ GÜL, İLK KEZ

Porto forması giyen 2004 doğumlu Deniz Gül, Macaristan maçıyla birlikte ilk kez A Milli Takım forması giydi. 20 yaşındaki forvet oyuncusu, ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

KAAN AYHAN DEVAM EDEMEDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, 27. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi. 30 yaşındaki savunmacı, yerini Mert Müldür'e bıraktı.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

ORKUN KÖKÇÜ TÜRKİYE'DE İLK KEZ GOLLE TANIŞTI

Orkun Kökçü, Macaristan maçıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 3. golünü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu böylece ilk kez Türkiye'de gol sevinci yaşamış oldu.

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KEREM AKTÜRKOĞLU 11. GOLÜNÜ ATTI

Kerem Aktürkoğlu ise Macaristan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı’ndaki 11. golünü kaydetti. Müsabakanın 69. dakikasında Oğuz Aydın’ın sağ taraftan ortasında kale önünde Kerem, omzuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0’a geldi.

OĞUZ AYDIN İLK MAÇINDA

Montella'nın A Milli Takım'da ilk kez ilk 11'de forma şansı verdiği Oğuz Aydın, ilk resmi maçında önce ilk yarıda Orkun Kökçü'ye ardından ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistlerle galibiyette başrol oynadı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ,72 dakika sahada kalırken takımın en çok top kapan, en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla kilit pas atan ve en fazla dribling yapan futbolcusu oldu.

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