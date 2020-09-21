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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 19:07 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Süper Lig'in 3. haftasında 25 Eylül Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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