Kerem Aktürkoğlu, Portolu oyuncuların başını döndürdü! Neye uğradıklarını şaşırdılar

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Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede gösterdiği muazzam performansla takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine çok hızlı başladı.

Benfica formasıyla ilk maçına Portekiz Ligi'nde Santa Clara karşısında çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, daha ilk müsabakada ağları havalandırmayı başardı.

Bir sonraki lig maçında Boavista'yı 3 golle geçen Benfica'da 2 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, ardından çıktığı Gil Vicente karşılaşmasında ise fileleri havalandırarak takımın gol yükünü çeken oyuncuların başında geldi.

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KARİYERİNDE 4. KEZ HAT-TRICK YAPTI

Benfica ile çıktığı ilk 3 lig maçında skor katkısı yapmayı başaran Kerem, 5-0 kazanılan Rio Ave maçında ise kariyerinin 4. hat-trick'ine imza attı.

26 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray formasıyla 2, 24 Erzincanspor formasıyla ise 1 kez "hat-trick" yapma başarısı göstermişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 GOL

Portekiz Ligi'nde Farense maçında da asistlerine devam eden Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ne de fırtına gibi bir giriş yaptı.

Benfica'de ilk Şampiyonlar Ligi maçına Kızılyıldız karşısında çıkan milli futbolcu, bir gol katkısı yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Atlético Madrid ve Feyenoord maçlarında da birer gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in yanı sıra Avrupa'da gündem olmayı başardı.

PORTEKİZ'DE AYIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ

Benfica formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan yıldız futbolcu, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken büyük bir ödüle layık görüldü.

Kerem Aktürkoğlu, Gyökeres ve Samu gibi yıldız forvetleri geride bırakarak Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi.

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PORTOLU OYUNCULARI RENCİDE ETTİ

Benfica ile son maçına Portekiz Ligi'nin 11. haftasındaki Porto karşılaşmasında çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4-1 kazanılan mücadelede gol katkısı yapamasa da oyunuyla büyük katkı verdi.

Porto müsabakasına ilk 11'de başlayan milli futbolcu, skor katkısı yapamazken driplingleriyle rakip oyunculara büyük zorluk yaşattı.

Bir pozisyonda Orkun Kökçü ile paslaşan Kerem, orta sahada 4 Portolu oyuncuyu çalımlayarak hızla rakip kaleye giderek gol yaklaştı.

Portolu oyuncuları adeta ipe dizen Kerem Aktürkoğlu, bireysel çabasıyla geliştirdiği gol pozisyonunda kaleci Costa'yı geçemedi.

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Milli futbolcunun bu estetik çalımı, sosyal medyada viral olurken hem Türkiye'de hem Portekiz'de büyük beğeni aldı.