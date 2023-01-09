Canlı anlatım: İstanbulspor - Gaziantep FK maçı

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Süper Lig'in 18. hafta kapanışında İstanbulspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre sonucu

İstanbulspor 0-1 Gaziantep FK

Gol: 38' Jevtovic

Bu sezon evinde oynadığı yedi Süper Lig maçının birini kazanan İstanbulspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Kasımpaşa karşısında aldı. Sarı-siyahlılar, Ağustos 2003'ten bu yana en üst ligde üst üste iki iç saha karşılaşmasını kazandığı bir dönem yaşamadı. Süper Lig deplasmanlarındaki son dört maçta 4 puan alan Gaziantep FK, daha önceki 12 dış saha karşılaşmasında topladığı puan miktarını yakaladı.

Son maçında Adana Demirspor'a 6-0 mağlup olan İstanbulspor, Süper Lig'deki en farklı iki mağlubiyetinden birini yaşadı. Ligdeki son 12 maçında da gol yiyen İstanbul ekibi, daha uzun bir seriye en son Mart-Eylül 2002 arasındaki dönemde izin verdi. İstanbul takımlarıyla oynadığı son sekiz maçı kazanamayan Gaziantep FK, en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

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Bu sezon Süper Lig'de en az toplam ve isabetli şut çeken takım olan İstanbulspor, Gaziantep FK ve Antalyaspor'un ardından en düşük gol beklentisinde kalan takım konumunda. 2022/23'te Süper Lig'de kendi kalesinden itibaren sahanın ilk 40 metresinde en fazla top kaybı yapan takım İstanbulspor. Bu dönemde aynı bölgede Gaziantep FK'dan daha az top kazanan tek ekip ise Konyaspor.

Bu sezon Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla 2+ iç saha golü atan iki oyuncudan biri olan Jetmir Topalli, ligde çektiği son üç isabetli şutu gole çevirdi ancak son üç karşılaşmada isabetli şut kaydedemedi. Bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK formasıyla en fazla golde payı bulunan oyuncu olan Alexandru Maxim, son maçında takımının bu sezon ligdeki en geç golünü kaydetti. İstanbulspor ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Maxim, en üst ligde rakip olduğu İstanbul takımları arasında sadece Beşiktaş karşısında gol katkısı veremedi.

İSTANBULSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Gaziantep FK maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.