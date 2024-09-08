Hollanda, Bosna Hersek'i farklı geçti! Edin Dzeko'dan gol

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan maçı Hollanda 5-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Zirkzee, 45+2'de Reijnders, 56'da Gakpo, 88'de Weghorst ve 90+2'de Simons atarken Bosna Hersek'in sayılarını 26'da Demirovic ve 73'te Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonuçla Hollanda gruba 3 puanla, Bosna Hersek ise puansız başladı.

Fenerbahçe formasıyla sezona harika başlayan Edin Dzeko, milli formayla Hollanda'yı da boş geçmedi. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 9 gol atıp 2 de asist yaptı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda, Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti.



⚽️13' Zirkzee

⚽️26' Demirovic

⚽️45+2' Reijnders

⚽️56' Gakpo

⚽️73' Dzeko

⚽️88' Weghorst

⚽️90+2' Simons



🟡🔵Edin Dzeko, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.pic.twitter.com/2Fjv0GfmQX — Spor Arena (@sporarena) September 7, 2024

Uluslar Ligi'nde ilk maçların sonuçları şu şekilde:

A Ligi 1. Grup

İskoçya - Polonya: 2-3

Portekiz - Hırvatistan: 2-1

A Ligi 2. Grup

Fransa - İtalya: 1-3

Belçika - İsrail: 3-1

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A Ligi 3. Grup

Almanya - Macaristan: 5-0

Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2

A Ligi 4. Grup

Danimarka - İsviçre: 2-0

Sırbistan - İspanya: 0-0

B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Çekya: 4-1

Ukrayna - Arnavutluk: 1-2

B Ligi 2. Grup

İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2

Yunanistan - Finlandiya: 3-0

B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Norveç: 0-0

Slovenya - Avusturya: 1-1

B Ligi 4. Grup

Galler - Türkiye: 0-0

İzlanda - Karadağ: 2-0

C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - İsveç: 1-3

Estonya - Slovakya: 0-1

C Ligi 2. Grup

Litvanya - Güney Kıbrıs: 0-1

Kosova - Romanya: 0-3

C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0

Belarus - Bulgaristan: 0-0

C Ligi 4. Grup

Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1

Ermenistan - Letonya: 4-1

D Ligi 1. Grup

San Marino - Lihtenştayn: 1-0

D Ligi 2. Grup

Moldova - Malta: 2-0