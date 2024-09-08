Hollanda, Bosna Hersek'i farklı geçti! Edin Dzeko'dan gol

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan maçı Hollanda 5-2 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Zirkzee, 45+2'de Reijnders, 56'da Gakpo, 88'de Weghorst ve 90+2'de Simons atarken Bosna Hersek'in sayılarını 26'da Demirovic ve 73'te Edin Dzeko kaydetti.
Bu sonuçla Hollanda gruba 3 puanla, Bosna Hersek ise puansız başladı.
Fenerbahçe formasıyla sezona harika başlayan Edin Dzeko, milli formayla Hollanda'yı da boş geçmedi. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 9 gol atıp 2 de asist yaptı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda, Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti.— Spor Arena (@sporarena) September 7, 2024
⚽️13' Zirkzee
⚽️26' Demirovic
⚽️45+2' Reijnders
⚽️56' Gakpo
⚽️73' Dzeko
⚽️88' Weghorst
⚽️90+2' Simons
🟡🔵Edin Dzeko, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.pic.twitter.com/2Fjv0GfmQX
Uluslar Ligi'nde ilk maçların sonuçları şu şekilde:
A Ligi 1. Grup
İskoçya - Polonya: 2-3
Portekiz - Hırvatistan: 2-1
A Ligi 2. Grup
Fransa - İtalya: 1-3
Belçika - İsrail: 3-1
A Ligi 3. Grup
Almanya - Macaristan: 5-0
Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2
A Ligi 4. Grup
Danimarka - İsviçre: 2-0
Sırbistan - İspanya: 0-0
B Ligi 1. Grup
Gürcistan - Çekya: 4-1
Ukrayna - Arnavutluk: 1-2
B Ligi 2. Grup
İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2
Yunanistan - Finlandiya: 3-0
B Ligi 3. Grup
Kazakistan - Norveç: 0-0
Slovenya - Avusturya: 1-1
B Ligi 4. Grup
Galler - Türkiye: 0-0
İzlanda - Karadağ: 2-0
C Ligi 1. Grup
Azerbaycan - İsveç: 1-3
Estonya - Slovakya: 0-1
C Ligi 2. Grup
Litvanya - Güney Kıbrıs: 0-1
Kosova - Romanya: 0-3
C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0
Belarus - Bulgaristan: 0-0
C Ligi 4. Grup
Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1
Ermenistan - Letonya: 4-1
D Ligi 1. Grup
San Marino - Lihtenştayn: 1-0
D Ligi 2. Grup
Moldova - Malta: 2-0