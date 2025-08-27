×
Galatasaraylı Arda Ünyay'ın transferi için sürpriz! Dünya devleri sıraya girdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 15:47

Galatasaray'ın sezon başın hazırlık maçlarında oldukça iyi bir performans gösteren Okan Buruk'un genç yeteneği Arda Ünyay için İtalyan basını önemli bir habere yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yabancı oyuncu sınırlamasının ardından yerli oyuncuların değeri artarken Galatasaray'da parlayan genç bir isim var: Arda Ünyay…

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaran genç oyuncuyu Avrupa devlerinin de takibe aldığı ortaya çıktı.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport, Arda Ünyay'ı Manchester City ve Arsenal'in takip ettiğini yazarak genç oyuncu için şu ifadelere yer verdi:

"Hemen üç özelliği göze çarptı: öngörü, karakter, oyun okuma yeteneği. Arda Ünyay bir stoper. 18 yaşında, 18 Ocak 2007'de İstanbul'da doğdu, Galatasaray'da oynuyor. Doğal sağlak, 1,87 metre boyunda, Manchester City ve Arsenal tarafından takip ediliyor."

"Ankaragücü'nün altyapısında yetişti, 7 Haziran 2023'te Adana Demirspor'a karşı Türkiye Süper Ligi'nde ilk kez forma giydi. Tolunay Kafkas tarafından keşfedildi ve eski Inter orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu ile de çalıştı. Taktiksel olgunluk ve sağlamlık. 11 Şubat 2025'te Galatasaray tarafından yarım milyon euroya transfer edildi. Üç yıllık sözleşme imzaladı ve sarı-kırmızılılarla hemen iki kupa kazandı: Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu."

"Sağ bek pozisyonunda da oynayabilir. Okan Buruk'a, bir başka eski Inter oyuncusuna, çeşitli çözümler sunar. Türkiye'yi 15 yaş altıdan 19 yaş altına kadar tüm genç kategorilerinde temsil etti. Toplamda 38 maça çıktı ve 4 gol attı. Galatasaray'da, sarı-kırmızılıların kaptanı ve Kolombiyalı Davinson Sánchez ile birlikte savunmayı yöneten Abdülkerim Bardakci'yi örnek alıyor. “Beni küçük bir kardeş gibi karşıladılar."

