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Galatasaray'ın gözden çıkardığı Ömer Bayram Eyüpspor'da! Recep Niyaz da imzalıyor...

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#Transfer#Ömer Bayram#Eyüpspor
Galatasarayın gözden çıkardığı Ömer Bayram Eyüpsporda Recep Niyaz da imzalıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 17:37

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor, Ömer Bayram ve Recep Niyaz'la anlaşma sağladı.

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Hazırlık kampı boyunca Okan Buruk'un da gözüne giremeyen Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram, tamamen gözden düşen oyuncular oldu.

Bu isimlerden Ömer Bayram, Giresunspor'un kendisine yaptığı teklifi reddetti. Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor, Ömer Bayram'ı da kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, Galatasaray'da gözden çıkarılan 31 yaşındaki sol bek ile anlaşma sağladı. Eflatun sarılılar, sezon başı Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna katarken boşta kalan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.

2018'den bu yana Galatasaray forması giyen Ömer Bayram, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 126 maçta 2 gol, 23 asist yapmıştı.

RECEP NİYAZ DA TAMAM

Eyüpspor, 8-10 numara bölgesi için ise Recep Niyaz ile el sıkıştı. Gaziantep FK ile sözleşmesini fesheden Recep, İstanbul ekibinin Süper Lig'e çıkma mücadelesinde rotasyonda görev alacak.

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TAYLAN ANTALYALI'YI GAZİANTEP FK İSTİYOR

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'den birçok talibi var. Adaylar arasında en ciddi teklif Gaziantep FK'dan. 

Ömer Bayram'ın ardından Taylan'ın da yeni adresinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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İşte Eyüpspor’un tüm transferleri:

Ömer Bayram
Recep Niyaz
Ryan Babel
Emeka Eze
Ezeh
Alpaslan Öztürk
Uğur Demirok
Claro
Berkan Emir
Thill
Ahmet Yazar
Sinan Kurt
Harun Tekin
Murat Uçar
İbrahim Akdağ
Fethi Özer
Erdem
Sekidika
Metehan
Umut Nayir (Kira)

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#Transfer#Ömer Bayram#Eyüpspor

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