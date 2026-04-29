×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan taraftara açık antrenman! 40 bin kişi izledi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Samsunspor#Süper Lig
Galatasaraydan taraftara açık antrenman 40 bin kişi izledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 22:25

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını 40 bin taraftar önünde sürdürdü.

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

RAMS Park'ta taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı futbolsever izledi.

Antrenmandan yaklaşık 2 saat önce tribünleri doldurmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlar yapıp marşlar söyleyerek futbolcuların sahaya çıkması bekledi. Antrenman için futbolcuların sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşandı.

Bir derbi maç atmosferindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bu sırada taraftarlar, futbolcular tek tek tribünlere çağırdı. En büyük ilgi, Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye gösterildi. En son teknik direktör Okan Buruk tribünlere çağrıldı.

Top kapma çalışmasıyla süren idman, iki yarı sahada iki takıma ayrılarak yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Antrenman sırasında tüm tribünlerde aynı anda yakılan meşaleler renkli bir görsel oluşturdu.

Haberin Devamı

İdmana ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla katılmadı. İki futbolcu da günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

DURSUN ÖZBEK'E ÖZEL İSTEK

Galatasaray taraftarı, başkan Dursun Özbek'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Özbek, taraftara açık antrenmanı locadan takip etti. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'tan başkan Özbek'i getirmesini istedi. Ardından sahaya inen Özbek, büyük sevgi gösterileri arasında taraftarı selamladı.

Bu sırada, "Büyük başkan" diye tezahüratta bulunuldu.

ESKİ FUTBOLCULAR TRİBÜNDE

Eski Galatasaraylı futbolcular, antrenmanı tribünden takip etti.

RAMS Park'taki antrenmanı Johan Elmander, Sabri Sarıoğlu, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Hasan Kabze, Ryan Babel, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz da izledi. Taraftarlar, eski futbolculara ilgi gösterdi.

Galatasaraydan taraftara açık antrenman 40 bin kişi izledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Samsunspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!