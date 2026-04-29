Galatasaray aradığı stoperi Fransa'da buldu!

Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmak üzere olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı.

Fanatik'in Fransız basınından aktardığı habere göre; Galatasaray, Marsilya'nın stoperi Leonardo Balerdi ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli savunma oyuncusu için teklif yapmaya hazır.





33 MİLYON EURO!

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Arjantinli oyuncu, Avrupa piyasasında inanılmaz derecede rağbet görüyor. Türkiye şampiyonu Galatasaray'ın, Balerdi'nin transferi için 33 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Marsilya için bu, kulübe olan sadakatine rağmen yüksek baskı altındaki maçlarda sık sık eleştirilen bir oyuncu için beklenmedik bir mali kazanç anlamına gelecektir."

2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Balerdi'nin Marsilya ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.