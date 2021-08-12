Galatasaray, Avrupa Ligi'nde devam etme aşkına sahada! St. Johnstone karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

ST. JOHNSTONE

- İstanbul'dan 1-1'le dönen St. Johnstone, kendi liginde iki maç oynadı ve ikisinden de aynı şekilde beraberlikle ayrıldı.

- İlk maçın 50. dakikasında Fernando Muslera ile çarpışan kaptan Jason Kerr, kalan dakikaları sakat sakat oynamış olmalı ki lig maçında riske edilmedi. Buraya saklandı.

- İlk maçta sol kanatta Reece Devine oynamıştı, bu sefer savunma özelliği daha ağır basan Callum Booth ilk 11 başlayabilir.

- Rangers'tan Glenn Middleton kiralandı ancak rövanşta oynama izni yok, UEFA'ya verilen liste ilk maç öncesinde netleştirilmişti.

- Sağ bekte Shaun Rooney, kalede Zander Clark, orta alanda Ali McCann forması garanti gözüken isimler.

GALATASARAY

- PSV Eindhoven eşleşmesine kıyasla Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ile güçlendirilmiş kadrosunu sahaya süren Galatasaray, 1-0 geriye düşüp hemen arkasından cevap vermesini bilmişti.

- "Deplasman golü" kuralı olmadığı için Perth'te alınacak her türlü beraberlik eşleşmeyi uzatmaya götürecek.

- Kırmızı kart gören Fernando Muslera ile TD Fatih Terim'in "teknik" kararıyla kafileye alınmayan Radamel Falcao rövanşta forma giyemeyecek.

- Terim ayrıca, kalede İsmail Çipe'ye şans vereceğini açıkladı. İlk maçta Muslera kırmızı kartı gördüğünde kaleye Berk Balaban geçmişti, Çipe ise tribündeydi.

- Hücum merkezinde Mostafa Mohamed'in oynaması bekleniyor. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel olası.

- Takımdan ayrılması gündemde olan Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne de maç kadrosunda yer alıyor.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- St. Johnstone'ın bu sezon hazırlık maçları da dahil oynadığı 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın bu sezon hazırlık maçları da dahil oynadığı 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

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